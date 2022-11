La diffusion des nouvelles infondées par le Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles l’Iran envisagerait d’attaquer des cibles en Arabie saoudite s’inscrit dans le cadre des tentatives désespérées de l’administration américaine de lancer une campagne de propagande contre l’Iran.

Le journal américain The Wall Street Journal (WSJ) a prétendu, mardi 1er novembre, que l’Arabie saoudite avait échangé des renseignements avec les États-Unis, alertant sur une « attaque imminente » de la République islamique d’Iran contre des cibles dans le royaume saoudien.

Sur la base de cette information erronée, l’armée américaine et les forces alliées dans les pays du golfe Persique ont relevé le niveau d’alerte, affirme le WSJ alors que les autorités saoudiennes n’ont jusqu’à présent fait aucun commentaire en la matière.

Lors d’une conférence de presse, en réponse à la question de savoir si les ressortissants américains avaient été informés de la menace d’une prétendue attaque imminente contre l’Arabie saoudite, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun avertissement consulaire.

Par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l’Iran a catégoriquement rejeté le rapport du The Wall Street Journal sur les menaces de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le qualifiant de biaisé et comme faisant partie d’une guerre psychologique contre la RII.

« Ces reportages biaisés sont concoctés par certains médias occidentaux et sionistes dans le but d’empoisonner l’atmosphère contre la République islamique d’Iran et de contrer les tendances positives actuelles [des relations croissantes] avec les pays de la région », a déclaré Nasser Kanani dans un communiqué publié mercredi soir.

« La République islamique d’Iran poursuit la politique de bon voisinage avec ses voisins sur la base du respect mutuel et dans le cadre des principes et règles internationaux », a-t-il souligné.

Le haut diplomate iranien a en outre noté que l’Iran estime que la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région est possible grâce à l’établissement d’une interaction constructive avec les voisins, ajoutant que la République islamique suivra cette politique avec sérieux.

En effet, le rapport du Wall Street Journal intervient à un moment où les groupes terroristes parrainés par l’Arabie saoudite et certains États occidentaux, ont dégénéré les manifestations suite au décès de la jeune iranienne Mahsa Amini en violences et en émeutes dans certaines villes iraniennes, provoquant ainsi des pertes matérielles et humaines regrettables.

L’Iran, comme tous les pays, se réserve le droit de recourir à des mesures punitives pour répondre à toute hostilité mettant en danger la sécurité et les intérêts nationaux.

« L’expérience a prouvé que l’application de toute méthode autre que le respect et l’observation des principes reconnus dans les relations de bon voisinage et internationales avec l’Iran ne portera certainement aucun fruit autre que du mal pour l’autre partie », indique Nour News, notant que le WSJ n’a jusqu’à présent fourni aucune preuve à l’appui de son allégation.

Selon le site web francophone de la télévision iranienne Press Tv, bien que l’Arabie saoudite se soit abstenue au cours des 50 derniers jours d’adopter une position négative envers les développements internes en Iran dans les médias, son implication dans les récentes émeutes dans le pays ne fait aucun doute aussi bien pour l’opinion publique que pour les experts, a écrit l’agence de presse Nour News dans un rapport publié mercredi 2 novembre.

Source: Avec Press Tv