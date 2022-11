L’administration de la région de Zaporojia a dénoncé la présence d’élements de l’armée polonaise sur la ligne de front dans la région de Zaporojia.

Un membre du Conseil administratif de la région de Zaporojia , Vladimir Rogov, a revelé un déploiement de soldats de l’armée régulière polonaise sur la ligne de front dans une partie de la région de Zaporojia contrôlée par Kiev.

« Officiellement, ils sont tous dans la Légion étrangère des forces ukrainiennes, mais nous comprenons tous que ce sont les soi-disant soldats qui sont officiellement partis en vacances. Il serait très difficile de trouver un tel nombre de mercenaires en Pologne », a déclaré Rogov.

Il a ajouté que « le nombre de sociétés militaires privées polonaises est peu élevé et qu’elles participent actuellement aux hostilités dans la région de Kharkiv et du Donbass », et non à Zaporojia.

Il a été annoncé précédemment que la part du personnel militaire étranger dans les unités des forces armées ukrainiennes opérant dans la région de Zaporojia pourrait en fait représenter plus de la moitié de leur nombre.

Il convient de noter que le 10 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que « son régime a coordonné des démarches conjointes avec le président polonais Andrzej Duda pour affronter la Russie ».

Source: Médias