L’assistant du président iranien pour les affaires parlementaires, Mohammad Hosseini, a affirmé, dans une interview exclusive à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, que « les empreintes des États-Unis sont claires dans ce qui s’est passé récemment en Iran ».

L’assistant du président iranien pour les affaires parlementaires, Mohammad Hosseini, a ajouté que Téhéran « répondra fermement au bombardement de camioms-citernes à la frontière irako-syrienne ».

M.Hosseini a parlé des événements qui se déroulent en Iran, notant « qu’ils ne seront pas les derniers », notant que les États-Unis « sont hostiles au peuple iranien depuis 70 ans ».

Hosseini a expliqué que « les empreintes des États-Unis sont claires dans ce qui s’est passé récemment en Iran », ajoutant que « les États-Unis ont utilisé des groupes terroristes, et la chaîne américaine CNN a diffusé des images d’entraînement des membres de ces groupes avant les envoyer en Iran ».

Au cours de son interview, Hosseini a souligné « la nécessité de renforcer nos chaines médiatiques et d’élever le niveau de sensibilisation de notre peuple », affirmant que « nous devons soutenir les chaînes persanophones et diffusées en d’autres langues, afin de répandre la vérité, et dévoiler les méthodes diaboliques des médias arrogants. »

Hosseini a déclaré : « L’Iran affronte une guerre complexe, et il a la capacité et l’expérience pour surmonter ce genre de guerre. Et ils (les ennemis) dirigent leurs agents vers l’intérieur pour nous nuire encore plus ».

Il a ajouté que « l’Iran a arrêté ceux qui ont commis les crimes », soulignant en même temps que l’Iran « ne tardera pas à répondre à l’étranger, comme il l’a fait dans la région du Kurdistan irakien ».

Le front de résistance dans la région jouit de capacités très élevées

Hosseini a expliqué que « la capacité militaire de l’Iran est dissuasive, et non agressive contre un quelconque pays, à moins qu’on ne lui demande de le faire, comme en Irak et en Syrie, en ce qui concerne la la lutle contre Daech ».

L’assistant du président iranien pour les affaires parlementaires, Mohammad Hosseini, a révélé que « l’Iran a construit des villes souterraines de missiles, et il possède des armes qu’il n’a pas encore devoilées », soulignant qu' »Israël n’est pas plus fort que le États-Unis, à qui nous avons donné une leçon. »

Hosseini a poursuivi: « Nous avons fait pleuvoir des missiles sur la base d’Ain al-Assad après l’assassinat du lieutenant-général martyr Qassem Soleimani, et les Américains n’ont pas pu nous répondre. »

L’assistant du président iranien pour les affaires parlementaires a souligné que « le front de résistance dans la région jouit de capacités très élevées, et les ennemis le savent, alors ils complotent des conflits et envoient des terroristes à l’intérieur ».

Hosseini a ajouté : « Nous avons une coopération militaire avec plusieurs pays, et nous cherchons à renforcer l’axe de la résistance ».

« Les sanctions économiques visent à affamer le peuple iranien, à le désespérer et à faire pression sur le gouvernement, et quiconque les impose ne réalisera aucun résultat », a-t-il conclu.

Source: Traduit d'AlMayadeen