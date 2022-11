Avant le discours de sayed Hassan Nasrallah pour la célébration de la Journée du Martyr (11-11)

« Ils ont porté leur vision sur leur sabre » (Imam Ali-s)

« Vivants », est le slogan qui a été choisi cette année pour la Journée du martyr, célébrée chaque année le 11 novembre, date rappelant la première opération martyre qui a été réalisée en 1982 par le combattant martyr Ahmad Qassir contre le siège du gouverneur militaire israélien à Tyr, au sud du Liban.

« Vivants » est le terme emprunté du verset coranique de la Sourate AL ‘IMRÂN qui parle des martyrs:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

((Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus))

Une panoplie de posters pour réseaux sociaux ont été réalisées par l’agence Simea, ainsi que des vidéos, dont certaines sur leur biographie, les mémoires de leurs proches ainsi que des chants dédiés à leur mémoire.

Ci-dessous quelques spécimens:

(Le Paradis des Martyrs du Hezbollah dans la Békaa)

(Photos des martyrs et propos de sayed Nasrallah: « En ce qui nous concerne, nous les frères, les compagnons et les disciples de ces martyrs, il faut qu’ils restent présents dans notre mémoire, dans nos raisons, dans nos cœurs, dans notre volonté, dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre culture, dans notre littérature, dans notre discours… Raison pour laquelle, leurs photos, leurs noms, leurs expériences, et leurs souvenirs doivent rester vivants. » )