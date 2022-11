Une source de sécurité israélienne a estimé ce mardi, à la suite de l’attaque à l’arme blanche et à la voiture bélier par le martyr Mohammad Sawaf, dans la colonie d’Ariel en Cisjordanie, que « cette double attaque menée par un seul individu dans une zone gardée, sur une période de 20 minutes et à 3 endroits, est une mission impossible ».

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que « les forces d’occupation empêchent l’entrée et la sortie de la ville de Haris, lieu de naissance du martyr Mohammad Sawaf, qui a executé l’opération Ariel ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont confirmé que « 3 colons avaient été tués et d’autres blessés dans une attaque à l’arme blanche et à la voiture bélier dans la colonie d’Ariel en Cisjordanie, lors d’une opération menée par le martyr palestinien Mohammad Murad Sawaf.

Dans une interview avec le site Internet israélien de Channel 12, une source de sécurité a déclaré : « C’est une zone fortement gardée, et pourtant il était très difficile de diagnostiquer la présence d’un attaquant solitaire en temps opportun ».

La source a ajouté que « les principales parties à l’incitation qui ont conduit à la mise en œuvre des attaques sont les organisations Hamas et le Jihad islamique », craignant que « les Palestiniens ne mènent une autre opération inspirée de l’opération en cours ».

Ladite source a précisé que « les responsables de l’establishment de la sécurité étudient une révision de la politique qui sépare Gaza de ce qui se passe en Cisjordanie ».

Pendant ce temps, le commentateur militaire de Channel 13 Hor Heller a déclaré: « L’attaque d’Ariel est dure et douloureuse, et peut-être la plus grave à laquelle nous ayons assisté ces dernières années », évoquant une « très grande frustration au sein de l’armée ».

Heller a ajouté: « Les questions ici sont nombreuses et frustrantes », soulignant « premièrement, la question du permis d’entrée. Deuxièmement, la question de la réaction du gardien, pourquoi n’a-t-il pas tiré et pourquoi n’a-t-il pas essayé de s’engager? »

Il a poursuivi : « Un officier supérieur de l’armée a rapporté que le deuxième gardien a permis que l’opération dure 20 minutes au lieu de 20 secondes ».

Pour sa part, Roy Sharon, le commentateur militaire de Kan TV, a déclaré que « l’auteur de l’opération Ariel a fait preuve de détermination et d’une grande motivation », soulignant que « le résultat est dur et rare, d’autant plus qu’il a été mené par une seule personne et avec un seul couteau. »

Dans ce contexte, le correspondant d’Al-Mayadeen en Cisjordanie a affirmé que « l’auteur de l’opération Ariel Mohammad Sami Sawaf, avait 19 ans ».

Notre correspondant précise que « l’opération a duré plus de 20 minutes, dans la confusion des forces d’occupation ».

Il a confirmé que les forces d’occupation ont enquêté depuis des heures avec les membres de la famille de l’auteur de l’attaque à l’intérieur de leur domicile, notant que les forces d’occupation les agressé et ont encerclé Salfit.

De même, un membre du Cabinet, Hili Trover, a souligné que « la réponse à l’opération à Ariel était médiocre », estimant que « l’affaire est très compliquée face à un attaquant solitaire ».

Dans les détails de l’opération, les médias israéliens ont rapporté que « l’auteur de l’opération a poignardé un colon à l’entrée de la zone industrielle de la colonie d’Ariel, puis a poignardé 3 Israéliens dans une station-service près de la colonie ».

Après cela, l’attaquant s’est déplacé, selon les médias israéliens, « à bord d’une voiture qu’il a prise à l’un des colons, et a conduit dans la direction opposée, ce qui a provoqué un accident de la circulation entre plusieurs voitures ».

Les médias israéliens ont indiqué que « l’opération à l’arme blanche a eu lieu à un moment où l’état d’alerte des forces de sécurité israéliennes était à son maximum », soulignant qu’il s’agit « d’une opération complexe, car elle s’est déroulée dans deux arènes différentes, et il n’y a pas eu d’avertissement préalable. »

