Le président chinois Xi Jinping a publiquement admonesté le Premier ministre canadien Justin Trudeau en marge de la réunion du G20 le 16 novembre, se plaignant que la partie canadienne ait publié les détails d’une conversation privée entre les deux dirigeants la veille.

Dans un échange filmé par un caméraman, Xi Jinping, visiblement mécontent, prend à partie le Premier ministre canadien.

«Tout ce que nous avons dit a fait l’objet de fuites dans les journaux, ce n’est pas approprié», lui lance-t-il en chinois, avant de lui faire remarquer que la conversation rapportée par les médias n’avait «pas été menée de cette façon».

Pas de rencontre bilatérale officielle Xi-Trudeau

«Si vous êtes sincère, nous devrions communiquer l’un avec l’autre de manière respectueuse, sinon il sera difficile de dire quel sera le résultat», poursuit le dirigeant chinois à l’adresse de Justin Trudeau.

Après avoir acquiescé d’un mouvement de tête, le Premier ministre canadien répond qu’il espère que les deux parties pourront continuer à «travailler ensemble de manière constructive».

«Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc», soutient-il, ce à quoi Xi Jinping réplique : «Créons d’abord les conditions», avant de serrer la main du dirigeant canadien et de partir.

Justin Trudeau a été écarté du programme diplomatique chargé du dirigeant chinois à Bali, en Indonésie – une rebuffade apparente alors que Xi Jinping a participé à des réunions bilatérales avec le président américain Joe Biden, le Premier ministre australien Anthony Albanese et le dirigeant français Emmanuel Macron.

Le chef du gouvernement canadien s’était brièvement et officieusement entretenu avec Xi Jinping le 15 novembre, une discussion au cours de laquelle il avait fait part de ses préoccupations concernant l’ingérence présumée de la Chine dans les élections canadiennes et l’opération militaire russe en Ukraine, selon un compte rendu de son bureau cité par The Globe and mail.

La Chine n’a de son côté publié aucun compte rendu de cette rencontre qui n’a pas non plus été mentionnée dans les médias publics chinois.

Source: Avec RT