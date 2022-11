Le gouvernement de transition au Mali a annoncé la suspension de toutes les activités des organisations non gouvernementales financées par la France, alors que les relations entre les deux pays se dégradent de plus en plus.

Le gouvernement a publié un communiqué expliquant sa décision, qui sera mise en œuvre immédiatement, « d’interdire les activités de toutes les ONG opérant au Mali beneficiant d’un financement ou d’un soutien financier ou technique de la part de la France, y compris celles travaillant dans le domaine humanitaire ».

Le communiqué souligne que le gouvernement de transition « a pris connaissance par la France, le 16 novembre, de la suspension de son aide aux organisations de développement en raison de fausses accusations de coopération militaire entre le Mali et la Russie « .

Le gouvernement de transition a indiqué que « depuis février dernier, la France a annoncé la suspension de son aide humanitaire par la voie diplomatique », ajoutant que « ce n’est qu’un stratagème visant à tromper l’opinion publique pour déstabiliser et isoler le pays ».

Le Mali a accusé les autorités françaises d’utiliser l’aide humanitaire comme un moyen « d’extorsion et de soutien aux activités de groupes terroristes au Mali ».

Source: Médias