Rapportant les chiffres obtenus par un sondage réalisé le mois de mars dernier, le Washington Institute en conclut que sur les sept pays du Moyen-Orient qui ont été sondés, c’est le Liban qui a classé au plus bas de tous l’importance des relations avec les Etats-Unis. Et c’est aussi lui qui affiche le plus haut chiffre qui refuse la normalisation avec l’entité sioniste. Sachant que dans les autres pays arabes, dont ceux qui ont normalisé ou ceux qui sont encore sur la liste d’attente, les chiffres affichent des positions de refus de loin supérieurs à ceux qui l’acceptent. Le Mondial 2022 à Doha a été l’occasion de scruter l’opinion publique arabe jeune. Corroborrant les chiffres de l’institut américain, très influent auprès de l’administration américaine et connu pour ses prises de positions pro israéliennes.

« La majeure des peuples arabes refusent notre présence », constate amèrement le correspondant d’une chaine de télévision israélienne présent au Qatar. Apparemment surpris qu’ils n’aient pu oublier la Palestine!

Des relations avec la Chine et la Russie et moins avec les USA

Selon le sondage de cet institut américain seulement 37% des Libanais qui ont été sondés ont déclaré que de bonnes relations avec les États-Unis étaient au moins « assez importantes ».

Alors que 68% des Libanais ont plutôt accordé une grande importance aux bonnes relations avec la Chine et 54% à la Russie.

Selon les conclusions de l’institut américain, le chiffre de 37 % représente une baisse significative.

Les Etats-Unis sont accusés par la majeure partie des Libanais d’imposer à leur pays en crise économique aigu un blocus économique financier, de le priver de l’aide qui pourrait lui être procurée, notamment l’acheminement de l’électricité et du gaz de l’Egypte et de la Jordanie et du pétrole de l’Iran.

Selon l’étude américaine, les citoyens saoudiens ont un chiffre un peu meilleur que celui des Libanais, avec 41% qui approuvent les liens avec les Etats-Unis, puis les Bahreïnis, avec 42 %.

Plus de la moitié des personnes interrogées au Liban, en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Koweït et aux Émirats arabes unis ont également soutenu « dans une certaine mesure » l’affirmation suivante :

« Nous ne pouvons pas compter sur les États-Unis ces jours-ci, nous devons donc considérer la Russie et la Chine comme des partenaires », rapporte l’étude.

Non aux contacts commerciaux avec des Israéliens

A la question de savoir si « les personnes qui souhaitent avoir des contacts commerciaux ou sportifs avec des Israéliens devraient être autorisées à le faire », le Liban est venu en deuxième position pour « refuser strictement » de leur accorder cette autorisation avec 77% des sondés. C’est le Koweït qui a le chiffre qui conteste le plus cette permission avec 88%.

A contrario, ce sont les Emirats arabes unis qui affichent le chiffre le plus bas, avec 20%, suivis par l’Arabie saoudite (27%), puis le Bahreïn (30%), l’Egypte (45%), et enfin la Jordanie (46%).

Non aux accaord d’Abraham

Le Liban aussi vient en tête de ceux affichent le refus catégorique des Accords d’Abraham entre l’entité sioniste, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan, avec 66% qui considèrent qu’il est très négatif, auxquels s’ajoutent 20% qui l’estiment quelque peu négatif.

Curieusement, aux EAU, ils sont 35% et 36% qui l’estiment respectivement très négatifs et quelque peu négatifs (réunis=71%). Alors qu’ils ne sont que 15% et 10% qui le qualifient respectivement de quelque peu positifs et très positifs (25% réunis).

L’institut constate au moins d’aout, une baisse dans les deux premières catégories réunies aux EAU de 2% (de 71% à 69%). De petites baisse ont été signalées en Egypte durant ce mois-ci pour les deux catégories réunies de 84% à 82% (=2%) et au Bahreïn de 76% à 73% (-3%).

Sauf en Arabie saoudite le chiffre des deux catégories réunies qui estiment que les accords d’Abraham sont très négatifs et quelque peu négatifs est en hausse. Ils sont passés de 75 à 76%.

« La majorité des Arabes n’aiment pas notre présence »

Ces chiffres qui montrent que l’opinion publique arabe refuse majoritairement les accords de normalisation avec l’entité sioniste sont étayés ces jours-ci par les constats des journalistes israéliens présents sur place à Qatar pour couvrir l’évènement de la coupe du monde de football.

« Malgré le fait que nous avons conclu quatre accords de normalisation mais la majeure partie des peuples arabes n’aiment pas notre présence ici », a constaté le correspondant de la chaine de télévision israélienne Channel 12, Ohad Hamo.

« Tout le monde nous connait. Peut-être en raison des extraits de Tick Tok. Ils viennent vers nous et critiquent notre présence. Je ne sais pas pourquoi », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Lorsque je me présente en disant que je suis Israélien, certains disent merci. Pourquoi merci ? D’autres se comportent avec moi d’une manière qui n’est pas bien ».

« Il y a eu beaucoup de tentatives de la part de gens ici qui sont venus de tous les pays arabes qui nous font part de leur hostilité lorsque nous leur proposons la normalisation », a-t-il déploré aussi.

« Il y a seulement la Palestine »

La chaine israélienne a diffusé un reportage sur un supporter arabe à la suite du match entre les deux équipes saoudienne et argentine. Il s’était disputé avec ce correspondant sur la réalité de l’existence d’Israël, lorsqu’il lui a fait part qu’il était israélien. Il lui a répondu avec fermeté : « Il n’y a pas d’Israël. Il y a la Palestine. Une Palestine arabe et libre ».

Au début du Mondial, une vidéo sur la réaction de jeunes supporters libanais avait fait un buzz sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils ont refusé de parler avec le correspondant israélien, ayant appris qu’il était israélien, lui disant qu’il n’y a pas d’Israël. « Qu’est-ce qui t’a amené ici », lui a-t-il dit un jeune Libanais.

D’innombrables vidéos de la même nature, exprimant le refus des citoyens arabes tout contact avec les correspondants de télévisions israéliennes ont fait le tour des réseaux sociaux arabes. Dans la vidéo ci-dessous, ils lui demandent de partir.

Le mondial 2022 à Doha a été l’occasion des populations arabes, des jeunes surtout, d’exprimer leur refus de l’entité sioniste. Des manifestations de toutes sortes ont été organisées.

Alors qu’Israël et par derrière l’Occident misent sur la normalisation pour se faire accepter parmi les peuples arabes, le constat pour eux devrait être certes bien amer.L’un des fondateurs de l’entités sioniste et son premier président David Ben Gourion avait cru deviner que les générations arabes futures allaient oublier la Palestine. Avec le temps et un travail perfide sur la mémoire. « Les vieux mouriront et les jeunes oublieront », avait-il dit en 1948.

Il s’avère de jour en jour que les jeunes palestiniens ne l’ont pas oubliée. Ils le paient chaque jour de leur sang. Les jeunes arabes sont venus à Doha, en 2022, pour leur dire qu’ils ne l’ont pas oubliée non plus.

« Il y a seulement la Palestine », répètent-t-ils sans se lasser.

Source: Divers