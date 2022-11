Un journaliste israélien dit à un policier qatari qu’il vient du Portugal, après que le policier ait exprimé son rejet d' »Israël ».

Les médias israéliens ont déclaré : « La Coupe du monde au Qatar a entraîné un bon nombre de conflits et de réunions tendues ».

Et de poursuivre : « Lorsque la Coupe du monde est organisée, pour la première fois dans un pays islamique, cela entraîne des difficultés, en particulier pour les supporters israéliens, et plus particulièrement pour les médias israéliens, qui couvrent l’événement ».

Les médias israéliens ont déclaré qu’il y avait « pas mal de journalistes rapportant que des événements désagréables s’étaient produits depuis le début du tournoi ». Dans ce contexte, ils ont évoqué une vidéo de la chaîne Kan, montrant une rencontre du correspondant Eli Ohana avec un policier qatari.

Dans la vidéo, Ohana roule dans un véhicule accompagné d’un policier qatari, qui lui a demandé d’où il venait, et Ohana lui a dit qu’il était israélien.

Le policier qatari a répondu : « Êtes-vous sûr que vous venez d’Israël ? Vous vous moquez de moi ! »

Ohana, qui a initialement admis qu’il couvrait l’événement pour les médias israéliens, a déclaré qu’il « plaisantait » et qu’il « venait du Portugal ».

Le policier qatari a répondu : « Si vous étiez d’Israël, je me serais arrêté, je vous aurais déposé et j’aurais fait demi-tour ».

