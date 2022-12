Deux commandant du mouvement de la résistance palestinienne le Jihad islamique sont tombés en martyre et un troisième a été blessé, à l’aube de ce jeudi 1er décembre, lors d’un assaut des forces d’occupation israéliennes contre Jénine et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupée.

Des sources médicales à l’hôpital Ibn Sina ont rapporté que deux jeunes hommes, Naim Jamal Al-Zubaidi (27 ans) et Mohammad Ayman Al-Saadi (26 ans) ont été tués par les balles de l’occupation, alors qu’un troisième a été blessé par des éclats d’obus au visage.

Un grand nombre des soldats d’occupation ont attaqué le camp de Jénine et déployé des tireurs d’élite sur les toits des maisons et des bâtiments, au milieu de violents affrontements avec des jeunes Palestiniens.

Une mère pleurant son martyr à Jénine.

Des Palestiniens en colère se sont rassemblés devant l’hôpital Ibn Sina. Ils ont scandé des slogans condamnant les crimes de l’occupation, et appelant à la protection internationale du peuple palestinien.

Les participants ont porté les corps des deux martyrs et ont parcouru les rues de Jénine et de son camp.

تغطية صحفية: « جماهير غفيرة تحمل جثماني الشابين محمد السعدي ونعيم الزبيدي اللذين ارتقيا خلال اشتباكات مع الاحتلال في مخيم جنين ». pic.twitter.com/t7NZbHcTAS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2022

Ces deux nouveaux décès portent à 210 le nombre de martyrs palestiniens, dont 158 martyrs en Cisjordanie et 52 martyrs dans la bande de Gaza depuis le début de cette année.

Des combattants de la brigade de Jénine

Le Jihad islamique en Palestine et sa branche militaire les brigades d’AlQuds ont précisé que « le commandant de la brigade de Jénine, le prisonnier libéré Mohammad Ayman al-Saadi ainsi que le commandant Naim Jamal al-Zubaidi sont tombés en martyre en affrontant les forces d’occupation qui ont attaqué à l’aube de ce jeudi le camp de Jénine ».

Un porte-parole du Jihad islamique, Tareq Ezzeddine, a également averti que « le massacre commis par l’occupation contre notre peuple à Jénine ne passera pas inaperçu ».

Une dizaine de jeunes arrêtés

Un jeune palestinien arrêté par les soldats d’occupation israélienne en Cisjordanie.

Le site palestinien a en outre fait état de l’arrestation par les forces d’occupation de 12 jeunes Palestiniens.

Des sources sécuritaires avaient auparavant indiqué que deux jeunes hommes, Wissam Fayed et Omar Nasser Talib, ont été arrêtés par des soldats israéliens qui ont encerclé leurs maisons.

Une unité spéciale israélienne s’est également infiltrée dans le camp de Jénine et arrêté deux autres jeunes hommes, Khaled Arrawi et Ahmed Al-Sous, après les avoir poursuivi et renversé la moto qu’ils conduisaient.

Le mouvement Fatah et les forces nationales et islamiques à Jénine ont décrété une grève générale pour dénoncer les crimes continus de l’occupation à l’encontre du peuple palestinien.