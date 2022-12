Dans une interview lundi 5 décembre avec la chaine de télévision libanaise d’informations, al-Mayadeen, l’imam du vendredi des Ahl al-Sunnah (les musulmans sunnites) de la province de Kermanshah a assuré que « la sécurité et la stabilité règnent dans la ville de Kermanshah ».

C’est dans cette province et celle du Kurdistan du nord-ouest de l’Iran que les émeutes qui ont éclaté avec la mort pour des problèmes de santé de Mahsa Amini, ont été les plus violentes. Elles sont surtout conduites par des partis séparatistes kurdes dont le Komalah, hébergé par les autorités du Kurdistan irakien voisin.

Des attentats terroristes y ont aussi perpétrés. Dans l’une d’entre elles, a péri le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique dans la ville de Sahneh.

« Le peuple iranien uni est le facteur du succès de la révolution islamique en Iran », a déclaré cheikh Mollah Abdel Rahmane al-Moradi assurant que « tout le monde dans toutes les communautés la soutient ».

L’imam de Kermanshah a ajouté: « Tous les Iraniens de toutes les communautés défendent le pays contre les complots des ennemis et des sionistes », soulignant que « les religieux essaient de montrer les complots des ennemis, et qu’il y a pas de différence entre le peuple et le gouvernement. »

Et de poursuivre : « Il doit y avoir un dialogue pour résoudre les problèmes économiques et autres ».

Mais selon lui, il n’est pas admis de toucher de l’argent de la part de certaines parties de l’étranger car « ceci n’est pas dans notre intérêt, et ceux qui ont des objectifs suspects ne doivent pas être autorisés à les atteindre ».

« Les Iraniens ne seront pas abusés »

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a accusé « Israël » et les services de renseignement occidentaux de soutenir ces émeutes, de planifier pour diviser l’Iran et d’y déclencher une guerre civile, soulignant que « les Iraniens ne seront pas abusés par de tels plans ».

Plus de 300 personnes ont été tuées dans les troubles, dont des dizaines de membres des forces de sécurité, a déclaré la semaine dernière un général des Gardiens de la Révolution.

Le mois de juillet dernier, les forces de sécurité avaient arrêté un réseau d’agents du Mossad qui planifiaient des attentats terroristes en Iran, selon le Ministère du renseignement iranien.

Le lundi 5 décembre a été annoncé par le pouvoir judiciaire le verdict de la peine capitale prononcé contre quatre émeutiers à la solde du Mossad.

Libération de 1200 émeutiers

Ce mardi 6 décembre, le pouvoir judiciaire a déclaré avoir relâché quelque 1200 personnes qui étaient impliquées dans des actes de violence durant ces émeutes, a rapporté la télévision d’Etat.

En même temps, les arrestations des émeutiers liés à des acteurs à l’étranger se poursuivent.

Arrestation de 12 agents liés à l’Allemagne et les Pays-Bas

Il est question dans les médias iraniens de l’arrestation d’un réseau de 12 agents à la solde de l’étranger qui ont été arrêtés dans la province de Markazi, au centre du pays. Ce réseau planifiait des attentats de sabotage via des armes militaires pour déstabiliser la sécurité dans le pays. Ils sont liés à des éléments contre-révolutionnaires résidants en Allemagne et aux Pays-Bas, selon le service des Relations publiques du CGRI dans cette province.

Arrestation de 10 membres des Moudjahidines du Peuple

Le ministère iranien de la Sécurité a pour sa part annoncé l’arrestation de dix membres appartenant à l’organisation terroriste des Moudjahidines du Peuple, dans les gouvernorats de Téhéran, Ispahan, et Kurdistan.

Les dix hommes sont accusés d’avoir jeté des bombes manuelles sur des rassemblements et d’avoir perpétré des attaques aux obus de mortier sur les centres administratifs et militaires, y causant des dégâts.

Ces attentats terroristes ont été conduits depuis le siège européen de cette organisation en Albanie.

Outre l’arrestation des membres de ces cellules, ont été saisis des armes et des équipements nécessaires aux opérations terroristes notamment des obus de mortier, des grenades manuelles, du matériel et de l’équipement pour fabriquer des grenades, des armes légères et des cocktails Molotov.

