La radio de l’armée d’occupation israélienne a révélé, ce mardi 13 décembre, de nouveaux détails sur l’échec de son opération militaire à Naplouse qui visait des cadres du groupe de résistance palestinien Fosse aux Lions.

Selon la radio israélienne, « l’opération qui a été menée dans la vieille ville de Naplouse il y a quelques jours visait deux Palestiniens auteurs d’une attaque près de la colonie de Shavei Shomron qui avait entraîné la mort d’un sergent israélien ».

Et d’ajouter : « une force spéciale s’est infiltrée dans la vieille ville et a tenté d’assiéger une maison dans laquelle se trouvaient deux militants de la Fosse aux Lions. Des obus ont été tirés sur la maison dans laquelle ils s’y étaient réfugiés, mais ils ont réussi à s’échapper, et l’opération a échoué ».

Selon cette même source citée par les sites palestiniens, l’armée d’occupation israélienne s’efforce depuis plus de deux mois de les atteindre.

Dans les détails, les forces d’occupation ont échoué, le mercredi 7 décembre, à commettre un massacre contre des cibles de haut rang de la résistance.

Les forces spéciales israéliennes, déguisées en marchands de vêtements, s’étaient infiltrés dans la vieille ville, à six heures du matin, pour cibler l’un des fondateurs les plus recherchés de la Fosse aux Lions.