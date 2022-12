« Aucun des députés n’est en mesure de demander des comptes à ses collègues députés. Chaque député et chaque bloc parlementaire porte la responsabilité d’élire un président pour la République », a affirmé le vice-secrétaire général du Hezbollah.

Cheikh Naïm Qassem a ajouté ce lundi sur son compte twitter: « Faute de majorité qui s’accordent sur l’élection (d’un président), les blocs parlementaires ont le devoir de s’entendre ».

Et de poursuivre à l’adresse des députés: « Asseyez-vous et discutez ensemble, car une opportunité pourrait s’ouvrir. Mais si vous restez en désaccord en vous jetant la responsabilité les uns aux autres, il n’y aura plus d’opportunité. Ceux qui sont soucieux (de l’intérêt du pays) essaient ».