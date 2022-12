L’officier de renseignement américain à la retraite Scott Ritter a annoncé que « Washington se préparait à remplacer le président ukrainien Volodymyr Zelensky par le commandant en chef des forces ukrainiennes, Valery Zaluzhny ».

« L’Occident a poussé Zelensky à la deuxième place et se concentre sur Valery Zaluzhny en tant que futur dirigeant de l’Ukraine », a déclaré Ritter.

Il a souligné que « les médias occidentaux surveillent la promotion de la personnalité de Zaluzhny », ajoutant que « des gens comme le général Zaluzhny décideront de l’avenir de l’Ukraine. Lorsque le conflit atteindra sa phase finale, il sera celui qui s’assiéra autour de la table des négociations en tant que représentant de Kiev. »

Cela survient au moment où le chef du mouvement « Nous sommes avec la Russie », Vladimir Rogov, a confirmé que « le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, utilise les services de renseignement ukrainiens comme seule force de soutien, afin de maintenir son pouvoir et de lutter contre ses rivaux politiques ».

Auparavant, Rogov avait déclaré à l’agence TASS que « Zelensky s’est fait de nombreux ennemis politiques lors de sa tentative de construire un système de pouvoir à un seul homme en Ukraine, ce qui a provoqué de grandes forces d’opposition, en particulier l’alliance entre les hommes d’affaires Rinat Akhmetov et Valery Zaluzhny ».

Dans ce contexte, l’ancien officier de la CIA, Philip Giraldi, a affirmé il y a deux jours que « le président ukrainien Zelensky tente d’impliquer l’OTAN dans un conflit direct avec la Russie », expliquant que « Zelensky et ses conseillers sont déterminés à aggraver la situation, afin que la Russie adopte une mesure imprudente, et obliger l’OTAN et les États-Unis à s’impliquer directement dans le conflit ».

Source: Médias