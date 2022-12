Le président du Conseil Exécutif du Hezbollah, Sayed Hachem Safieddine, a déclaré que les Etats-Unis ne pourront rien faire contre le Liban.

« Les Etats-Unis d’aujourd’hui au Liban ne sont pas comme les Etats-Unis pendant la guerre civile dans les années soixante-dix ou quatre-vingt (du siècle dernier) lors de l’invasion israélienne », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie commémorative organisée par le Hezbollah au sud du Liban, dans la localité de ‘Ain Boswar.

Et de poursuivre : « Il est vrai que les Etats-Unis se trouvent au Liban, l’assiège et font pression sur lui, il est vrai aussi qu’elle a une ambassade qui s’immisce dans tout au Liban, et il est vrai qu’elle influence certains milieux politiques et ministères au Liban, mais les Etats-Unis d’aujourd’hui ne pourront pas faire ce qu’ils veulent contre le Liban, même s’ils l’assiègent pendant dix, vingt ans ou plus, car au Liban il y a des gens honorables, patriotiques, généreux et résistants ».

« Depuis le premier jour que nous avons combattu l’ennemi israélien, nous savions que l’arrogant américain est derrière lui. Nous avons vaincu cet ennemi dans toutes les confrontations et tous les endroits et les Etats-Unis par derrière », a-t-il affirmé, assurant : « nous l’emporterons contre tous les projets américains au Liban, mais avec de la patience, de l’endurance, de la conscience et en toute connaissance, sans accorder aucun intérêt à ceux qui se sont vendus ».

S’adressant à ceux qui font campagne contre le résistance au Liban, sayed Safieddine a taclé: « N’avez-vous pas compris que vos propos mensongers ne vous serviront à rien. Tous ces propos émis par des personnes malveillantes qui fabriquent parfois des événements qui n’existent pas, sont gobés par les médias qui les suivent (à la lettre) dans le but de décrocher le numéro un de l’attention médiatique dans les discours politiques et religieux ».

Il a poursuivi: « ces gens devraient savoir que le fait de fabriquer ces choses est dans le but de porter atteinte à la résistance et son environnement. Nous leur disons que rien n’y fera, quand bien même leurs cris se poursuivront des années et des années, parce que la résistance ne puise pas sa force uniquement par les armes ».

« La résistance, par sa force, sa conscience, son esprit, sa connaissance et sa capacité pourra contrecarrer tous ces projets. Ne désespérez nullement. Nous ne faiblirons jamais », a-t-il déclaré.

« Peu importe que éleviez votre dicours politique, peu importe comment vous vendez des positions à l’étranger, et peu importe comment vous essayez de demander aux étrangers de vous aider, nous vous disons que personne au monde ne pourra vous aider. Si vous aimez la patrie comme vous le prétendez, respectez les règles de l’action politique nationale et son éthique, et arrêtez de vous moquer des gens et d’insulter et de blasphémer », a-t-il encore dit aux détracteurs de la résistance.

Et de poursuivre : « Nous ne répondons pas à ces gens parce que la Résistance ne veut pas se quereller avec cette catégorie de gens, et parce que nous connaissons leur histoire: ce sont les acteurs de cette époque, les acteurs temporaires d’une étape qui finira par passer comme les autres étapes. Regardez les chefs d’Etat et les chefs de partis et des organisations internationales et régionales qui avaient misé dans le passé pour achever la résistance et sa cause, ils sont partis et la Résistance est restée ».

« Vous les insulteurs qui utilisez un discours haineux, de provocation et d’insulte, vous êtes passagers. Vos employeurs renonceront un jour à vous. Vous partirez et la Résistance restera ».

Et Sayed Safieddine de conclure : « Ceux qui portent la bannière des homosexuels au Liban et dans certains pays arabes et islamiques, sachant qu’ ils sont peu nombreux dans notre pays, ceux-là parlent beaucoup selon la logique de la culture américaine corrompue, obscène et lascive. Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes, de leurs foyers, de leurs familles, de leurs villages, de leur société. Ils ne sont pas à la hauteur pour stigmatiser notre culture. C’est nous qui devrions leur dire que vous êtes des pervers et des homosexuels, et vous n’appartenez pas à notre Histoire, l’Histoire de notre patrie, de notre région et l’Histoire des religions célestes que les prophètes et les messagers ont révélées. »