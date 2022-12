Deux civils ont été tués et 7 personnes, dont un immigrant éthiopien, ont été blessées à la suite de tirs d’artillerie de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite sur les districts frontaliers de Munabbih et Shada, à l’ouest du gouvernorat de Saada, dans le nord du Yémen.

« Le pilonnage d’artillerie de la coalition saoudienne, le 24 décembre, a entraîné la mort d’un civil et la blessure de 5 autres, dont un immigrant éthiopien dans la région d’Al-Raqu dans le district de Munabbih. Un deuxième civil est mort et deux autres suite au bombardement visant le district frontalier de Shada à l’ouest du gouvernorat de Saada », a-t-on précisé de source yéménite.

📷 صور | شهيد و12 جريحاً بينهم أفارقة في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية #منبه الحدودية بـ #صعدة 30-05-1444 | 24-12-2022#امريكا_تقتل_وتحاصر_الشعب_اليمني pic.twitter.com/LRCW8D3X7L — مرتضي الرباعي (@AlrbaMrtdy) December 24, 2022



L’agression intervient plus de deux mois et demi après la fin de la trêve des Nations unies, qui a duré 6 mois au Yémen, depuis début avril dernier, et s’est terminée le 2 octobre, sans parvenir à un accord pour la renouveler.

Et le gouvernement de Sanaa a annoncé, début octobre, que les négociations pour prolonger la trêve étaient dans une impasse, rejetant la responsabilité sur la coalition.

L’organisation « Intisaf » pour les droits des femmes et des enfants à Sanaa a précisé que plus 13 437 martyrs et blessés d’enfants et de femmes ont été victimes de l’agression américano-saoudienne au cours des huit dernières années.

Il convient de rappeler que la coalition saoudo-émirati-US mène depuis mars 2015 une guerre destructrice contre ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe. Cette guerre qui a couté la vie à des dizaines de milliers de civils a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.

Profanation de la mosquée d’AlAqsa

Des colons sionistes envahissant la mosquée d’AlAqsa

Cependant à AlQuds occupée, des dizaines de colons sionistes ont de nouveau profané, ce dimanche, la mosquée d’AlAqsa, au milieu des cris d’Allah Akbar (Dieu est plus grand) lancés par les Mourabitounes, ou des fidèles réfugiés dans ce lieu saint pour le protéger.

Les forces d’occupation israéliennes ont interdit aux Mourabitounes et Jérusalémites d’avoir accès à la mosquée AlAqsa, afin de faciliter l’incursion des colons sur l’esplanade des Mosquées.

Rappelons que des groupes extrémistes envahissent en grand nombre depuis plusieurs jours la mosquée d’AlAqsa, sous prétexte de célébrer la fête juive de Hanouka.