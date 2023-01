Un groupe de mères et de femmes iraniennes actives dans les domaines culturel, social et scientifique a rencontré l’Ayatollah Khamenei, dans la matinée du mercredi 4 janvier 2023, au seuil de l’anniversaire de naissance de Fatimah Zahra (S), fille du Prophète Mohammad (S).

Lors de son discours l’Ayatollah Khamenei a dénoncé les positions «hypocrites» des pays occidentaux sur la question des droits des femmes.

Voici les principaux points de son discours :

Face à l’hypocrisie de l’Occident, l’Iran est un revendicateur des droits des femmes plutôt qu’un simple partisan. L’implication de femmes iraniennes érudites, efficaces, expérimentées, intellectuelles, sages et bien informées dans les postes de prise de décision est une question importante.

Le système du capitalisme occidental est un système patriarcal. Dans le système capitaliste, le capital est supérieur à l’humanité. L’humanité y est mise au service du capital. Comme conséquence, celui qui peut s’approprier et ramasser plus de richesse, aura plus de valeur.

Dans le capitalisme occidental, la macro-gestion économique & commerciale, etc., était plutôt assurée par les hommes. Par conséquent, dans le système capitaliste, les hommes ont priorité sur les femmes, car la priorité du capital sur l’être humain s’applique plus aux hommes.

A l’heure actuelle, dans de nombreux pays occidentaux, le salaire d’une femme est inférieur à celui d’un homme pour le même travail. C’est de l’abus. Aux XIXe et XXe siècles, sous prétexte de la liberté des femmes, on les a employées dans les usines avec des salaires inférieurs.

L’ultime insolence des Occidentaux est que malgré l’existence de problèmes tels que l’esclavage sexuel et le commerce du sexe des femmes, ils prétendent toujours être le porte-étendard des droits des femmes.

Certaines disaient que la liberté des relations homme/femme en Occident empêcherait les violations sexuelles. Non seulement cela ne s’est pas produit, mais l’avidité été centuplée, causant toutes sortes de corruptions sexuelles et brisant toutes les limites morales et humaines.