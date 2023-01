La France a tenté d’expulser deux personnes présumées syriennes vers la Syrie, mais l’ambassade syrienne a refusé de leur délivrer un laissez-passer consulaire faute de document d’identité valide.

Selon l’AFP, ces tentatives remontent à octobre 2022, lorsque deux préfectures, celles de la Haute-Garonne (sud-ouest) et la préfecture de police de Paris, ont entamé des « démarches avec l’ambassade de Syrie » en France.

Mais cette initiative s’est heurtée au refus de certaines ONG, dont Amnesty international et La Cimade et Revivre, qui l’ont dénoncée « alors que les relations diplomatiques entre la France et la Syrie sont officiellement rompues depuis mars 2012 ». Et regrettant que ce soit le refus de l’ambassade de Syrie « qui a permis d’empêcher l’expulsion sollicitée par les autorités françaises ».

Les deux personnes concernées ont finalement été libérées par le juge de la liberté et de la détention (JLD), alors que les ONG de défense des immigrés en question continuent leur campagne condamnant des « tentatives scandaleuses et illégales en droit international ».

« Il y a une petite musique en ce moment, qui dit que la Syrie est de plus en plus sûre », a déploré auprès de l’AFP Manon Fillonneau, responsable des questions migratoires chez Amnesty international.

Interrogé par l’AFP, le ministère de l’Intérieur a répondu vendredi qu' »il n’y a aucune expulsion vers la Syrie ».

Toutefois, « il est parfois nécessaire de solliciter, via des contacts consulaires, les autorités syriennes pour vérifier la nationalité syrienne d’un étranger en situation irrégulière s’en réclamant, pour éviter notamment que tous (…) ne se prévalent de la nationalité syrienne pour faire échec aux éloignements vers leur pays d’origine », a-t-on ajouté le ministère de l’Intérieur.

Source: Agences