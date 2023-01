Les prix du pétrole ont augmenté alors que les perspectives de la demande se sont améliorées en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde.

Les prix du pétrole ont augmenté d’un dollar le baril, ce vendredi, enregistrant son plus grand gain hebdomadaire depuis septembre dernier, avec la baisse du dollar, au milieu d’une hausse de la demande de la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 1,01 $ le baril, ou 1,2 %, à 85,04 $ le baril, à 16h16 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut US West Texas Intermediate ont augmenté de 1,18 $ le baril, ou 1,5 %, à 79,57 $ le baril.

Le brut Brent a bondi de 8 % cette semaine, tandis que le WTI a augmenté de 7,7 % ; pour compenser la plupart des pertes de la semaine dernière.

L’indice du dollar est tombé à son plus bas niveau en plus de 7 mois après que les données ont montré hier, jeudi, que l’inflation mensuelle a chuté en décembre pour la première fois en deux ans et demi, ce qui a ravivé l’espoir que la Réserve fédérale (la banque centrale américaine) ralentirait le rythme de la hausse des taux d’intérêt.

Parallélement les achats de brut par la Chine ont augmenté ces derniers temps. Cela a fait naître l’espoir d’une reprise de la demande dans la deuxième économie mondiale, après la réouverture de ses frontières par la Chine et l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 à la suite des manifestations de l’année dernière.

Source: Médias