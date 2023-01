Le président de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a déclaré que « si nous considérons les opposants à la Russie comme une communauté internationale, comme ils se décrivent, cela signifie que le conflit en Ukraine est une troisième guerre mondiale ».

Kadyrov a souligné que « si nous considérons que ces pays européens, qui participent aujourd’hui au conflit en Ukraine, soit l’OTAN et d’autres pays liés à ce dernier, représentent la communauté internationale, alors nous pouvons dire que c’est une troisième guerre mondiale. »

Il a souligné que « les grands pays, comme la Chine, l’Inde et le Pakistan, ne participent pas aux opérations militaires ».

Et d’ ajouter: « Compte tenu de la situation qui évolue sur les terres des pays européens, en termes de protestations, de problèmes et de personnes expulsant leurs dirigeants, nous n’expulsons personne. Nous avons un environnement de travail calme, et il y a aucun problème, et le président tient des réunions et des rencontres et accomplit son devoir normalement. »

Il est à noter que les pays de l’OTAN se précipitent pour fournir des armes à l’Ukraine. Selon le journal The New York Times, les combats en Ukraine épuisent les stocks d’artillerie, de munitions et de défense aérienne des pays de l’OTAN, car environ les deux tiers des pays de l’OTAN ont épuisé leurs stocks d’armes, presque complètement.

Source: Médias