La politique énergétique du Président Biden fait le jeu de la Russie, affirme l’auteur du Washington Times Don Ritter, ex-membre du Congrès américain.

« Malgré un embargo partiellement appliqué (ou peut-être à cause de celui-ci), les ventes de pétrole, de gaz et de charbon génèrent beaucoup plus de revenus [pour la Russie] aujourd’hui qu’en 2021, avec des revenus relevés encore d’un tiers estimé pour 2022. »

M.Biden contribue à assurer des prix élevés de l’énergie en refusant d’augmenter la vaste capacité de production d’énergies de l’Amérique, lui reproche l’auteur. Selon lui, le pétrole et le gaz américains pourraient remplacer ceux de la Russie dans le monde entier.

« Les États-Unis possèdent les plus grandes réserves mondiales de pétrole, de gaz et de charbon », ajoute-t-il.

La Russie s’adapte

D’après le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak, les revenus du budget russe provenant du secteur pétro-gazier ont augmenté de 28% en 2022.

Pour contrer la Russie, les pays occidentaux ont arrêté d’accepter le pétrole russe transporté par les navires et les pays du G7, l’Australie et l’UE ont établi un plafond des prix du pétrole russe ainsi transporté à 60 dollars le baril.

Durant la période de transition, avant l’entrée en vigueur de ces sanctions, la Russie a réussi à rediriger une large partie de ses exportations vers des marchés alternatifs.

Source: Avec Sputnik