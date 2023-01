Faisant référence à la tournée en Afrique du chef de la diplomatie russe, le ministère allemand des Affaires étrangères s’est, le 25 janvier, essayé à l’humour… avec un succès pour le moins mitigé.

«Le ministre russe des Affaires étrangères est en Afrique, non pas pour voir les léopards [le mot léopard étant remplacé par une émoji], mais pour affirmer sans ambages que les partenaires de l’Ukraine « veulent détruire tout ce qui est russe »», a fait valoir le ministère allemand dans un premier tweet, suivi d’un second illustré par une image d’un paysage désertique et d’un troisième présentant un lien vers l’enquête ouverte par la Cour de justice internationale, à la suite d’allégations ukrainiennes de crimes contre l’humanité commis par l’armée russe lors de son opération militaire.

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see 🐆, but to bluntly claim that #Ukraine ’s partners “want to destroy everything Russian”. Here is a 🧵 with all of his “evidence”: 1/3

Une porte-parole du président de la Commission de l’Union africaine critique le message allemand

Une sortie de la diplomatie allemande qui a immédiatement fait réagir Ebba Kalondo, la porte-parole du président de la Commission de l’Union africaine.

Rappelant la récente visite de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, au siège de l’Union africaine en Ethiopie, elle a répondu sur Twitter : «Est-elle venue voir des animaux ? Ou le continent africain, ses habitants et sa faune ne sont-ils qu’une blague pour vous ?»

Hi @GermanyDiplo.Your boss @ABaerbock visited the @_AfricanUnion based in one of the more than 20 African countries that Germany enjoys reciprocal diplomatic relations with. Did she come to see animals? Or is the Continent of Africa, its people & wildlife just a joke to you? https://t.co/RkzWsBbBoH

— Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) January 25, 2023