Le Caire a reçu plus de 60 000 tonnes de céréales russes commandées par les autorités égyptiennes, selon le portail d’information Al-Youm Al-Sabia.

Le vraquier Parea battant pavillon maltais et transportant 63 000 tonnes de céréales russes est arrivé le 28 janvier au port égyptien de Safaga, relate le portail d’information Al-Youm Al-Sabia. Il s’agit d’une cargaison commandée par le ministère égyptien de l’Approvisionnement et du commerce intérieur, précise le site.

La marchandise sera distribuée aux minoteries du sud de la Haute-Égypte, précise le centre médiatique de l’Autorité portuaire de la mer Rouge.

Grand importateur de blé

Avec quelque 11 à 13 millions de tonnes achetées à l’étranger chaque année, l’Égypte est le plus grand importateur de blé au monde. La Russie et l’Ukraine sont les principaux exportateurs de céréales vers ce pays arabe.

Le Caire a été contraint de diversifier ses principales chaînes d’approvisionnement en céréales à cause de la crise ukrainienne et des sanctions antirusses à grande échelle adoptée par l’Union européenne et les États-Unis.

En janvier, l’Égypte a acheté 120 000 tonnes de blé russe lors du premier appel d’offres de 2023 organisé par l’Autorité générale en charge des approvisionnements (GASC), selon la société russe ProZerno. Cette commande doit être réalisée en février. Depuis le 1er juillet 2022, l’Égypte a acheté 4,369 millions de tonnes de céréales dont 65,3% sont d’origine russe. Ce chiffre est largement supérieur au niveau atteint en 2021, note ProZerno.

