Le député du bloc du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », Ibrahim Al-Mousawi, a affirmé que « le Hezbollah travaille jour et nuit pour soulager la douleur et la souffrance du peuple en l’absence de l’État ».

Lors d’une rencontre autour d’un débat politique dans la ville de Beit Salibi, à l’ouest de Baalbek Moussawi a déclaré : « les douleurs, les endurances et les souffrances sont plus grandes que la capacité de n’importe quel Etat à les supporter. Le Hezbollah n’est pas un État dans un État, ni un substitut à l’Etat, mais plutôt un assistant. »

Il a ajouté : « Tout le monde dans cette région sait ce que le Hezbollah fournit aux municipalités, qui sont des institutions affiliées à l’État, en termes de carburant diesel pour garantir l’eau pour la population et pour transporter les déchets. En plus de l’aide aux malades, en particulier pour les maladies incurables, et de l’aide scolaire et éducative, et autres, en particulier pour les familles pauvres et nécessiteuses. »

Et Moussawi de conclure : « le Hezbollah n’hésite à fournir ce qu’il peut fournir. Et s’il avait pu fournir davantage, il l’aurait fait. Il ne sera jamais avare envers son peuple et son environnement qui ont consenti tous les sacrifices ».

Le pays du Cèdre traverse la plus grave crise économique de l’histoire depuis 1850, a déploré la Banque mondiale selon laquelle il a épuisé les réserves de la Banque du Liban, fait perdre plus de 90 % de sa valeur à la livre libanaise et mis 78 % des Libanais sous le seuil de pauvreté.

La livre libanaise a accusé ce mercredi 1er février une nouvelle dépréciation, s’échangeant à plus de 62.000 contre le dollar américain.

