Les Relations médiatiques du Hezbollah ont condamné « l’arrestation par les forces ennemies israéliennes du directeur du bureau de la chaine de télévision Al-Mayadeen en Palestine occupée, le collègue Nasser Lahham ».

Dans un communiqué publié ce lundi, l’organe médiatique du Hezbollah a souligné que « cette arrestation s’inscrit dans le contexte de la politique israélienne visant à oblitérer toute vérité, à réduire au silence toute voix libre et à bloquer toute image révélant sa nature criminelle et documentant ses crimes et massacres contre les civils à Gaza et dans toute la région ».

Il a exprimé « sa pleine solidarité avec le collègue Nasser Lahham, avec Al-Mayadeen, ainsi qu’avec tous les courageux journalistes et professionnels des médias qui œuvrent au péril de leur vie pour diffuser la vérité et affronter un ennemi qui n’hésite pas à les prendre pour cible et à les tuer, en violation de toutes les conventions et lois internationales. »

Et le Hezbollah d’appeler « tous les médias, les organisations internationales et les organisations de défense des droits de l’homme à condamner ce crime et à faire pression sur l’ennemi par tous les moyens disponibles pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle du collègue Nasser Lahham ».

L’armée d’occupation israélienne a arrêté, ce lundi à l’aube, le directeur du bureau de la chaîne Al-Mayadeen en Palestine occupée, Nasser Lahham, à son domicile de Bethléem, en Cisjordanie occupée.