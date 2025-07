Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné l’agression américano-israélienne contre l’Iran, la qualifiant de « coup dur porté à la diplomatie, à l’État de droit et au Traité de non-prolifération nucléaire ».

M.Araghchi a fait ces déclarations lors de son discours devant le 17e sommet du groupe des économies émergentes BRICS à Rio de Janeiro au Brésil, le dimanche 6 juillet.

Il a déclaré que les « frappes militaires et terroristes » non provoquées du régime israélien, qui ont duré 12 jours, ont été menées avec le soutien, la collaboration et la participation effective des États-Unis.

Il a ajouté que l’attaque illégale israélienne contre l’Iran a été une violation de la Charte des Nations unies, tuant et blessant plus de 6 000 personnes innocentes et endommageant des infrastructures, des zones civiles et des installations nucléaires de l’Iran.

« Les agressions américano-israéliennes contre nos installations nucléaires constituent une violation flagrante du TNP et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU qui a approuvé le programme nucléaire pacifique de l’Iran en 2015 », a souligné le haut diplomate iranien.

« L’implication ultérieure des États-Unis dans cette agression en ciblant les installations nucléaires pacifiques de l’Iran n’a laissé aucun doute quant à la complicité totale de l’administration américaine dans la guerre d’agression d’Israël contre l’Iran », a-t-il ajouté.

Le 13 juin, ‘Israël’ a lancé un acte d’agression flagrant et non provoqué contre l’Iran, assassinant de nombreux commandants militaires de haut rang et scientifiques nucléaires.

Le 22 juin, les États-Unis ont officiellement rejoint la guerre d’agression d’Israël contre l’Iran en lançant des attaques contre trois installations nucléaires du pays, en violation de la Charte des Nations unies et du TNP.

Le 24 juin, le régime israélien, isolé et abandonné, a déclaré un arrêt unilatéral de son agression, annoncé en son nom par le président américain Donald Trump.

M.Araghchi a réitéré le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, qui fait l’objet de la surveillance la plus stricte de la part de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Il a déclaré que les frappes du régime israélien, puis des États-Unis ne constituaient rien de moins qu’une rupture sans précédent de la paix internationale.

« Aucune règle de droit ni aucune logique ne permet à quiconque de cibler les installations nucléaires pacifiques d’un autre État, surveillées par l’AIEA, simplement en spéculant que ces installations pourraient être utilisées à des fins d’armement », a-t-il poursuivi.

M.Araghchi a réitéré la détermination du peuple iranien à défendre son pays contre de tels actes d’agression flagrants, exhortant les agresseurs à cesser leurs attaques criminelles suite à la résistance héroïque des forces armées iraniennes.

Il a souligné que le comportement illégal du régime israélien est soutenu et justifié par ses partisans et ses alliés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a en outre déclaré : « L’acte d’agression d’Israël contre l’Iran est le résultat de l’impunité absolue que lui accordent les États-Unis et certains États européens pour commettre toutes les atrocités dans notre région. »

Il a averti que les valeurs communes de paix et de justice sont désormais sérieusement en jeu, rappelant à chaque membre de l’ONU sa responsabilité de « s’élever contre cette grave injustice et de condamner fermement l’agression israélienne ».

« Israël et ses soutiens ne doivent pas déformer la vérité et les faits. L’agression israélienne contre l’Iran ne peut et ne doit être justifiée par aucune norme juridique ou morale. Toute justification de cette guerre injuste et criminelle équivaudrait à une complicité. »

Il a dans ce contexte souligné l’importance de tenir ‘Israël’ et les États-Unis pour responsables de la violation du droit international, notamment des droits de l’homme et du droit humanitaire.

Le haut diplomate iranien a déclaré que les conséquences de la guerre d’agression américano-israélienne ne se limiteraient pas à un seul pays, mais que toute la région et au-delà en souffrirait.

« Les actes d’agression ont sapé l’ensemble du système juridique international de l’ONU au profit de l’anarchie et de l’unilatéralisme malveillant », a-t-il indiqué.

Il a exhorté le monde, chaque État, chaque organe des Nations unies et chaque accord et bloc multilatéral à agir dans l’immédiat pour mettre fin à cette impunité israélienne et à tenir les criminels pour responsable de leurs atrocités incessantes et de leurs graves violations du droit international dans notre région.

M.Araghchi a remercié les autres membres du BRICS qui ont apprécié la haute responsabilité qu’ils assument en matière de paix et de sécurité internationales en condamnant et en déplorant les actes d’agression flagrants contre l’Iran par deux ennemis dotés de l’arme nucléaire depuis le 13 juin.

« En tant que voix reconnue du Sud global, les BRICS doivent remplir leur rôle de fervent défenseur du droit international et du multilatéralisme, en soutien aux principes fondamentaux des Nations unies d’égalité souveraine de toutes les nations, de non-recours à la force et de règlement pacifique des différends », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

Le 17e sommet des BRICS, d’une durée de deux jours, a débuté dimanche à Rio de Janeiro sous le thème de « Renforcement de la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable ».

Le groupe des BRICS, composé d’économies en développement rapide, était initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

En 2024, il a été élargi pour inclure l’Iran, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Éthiopie comme nouveaux membres.

Le groupe prône un ordre mondial multipolaire et est souvent perçu comme une alternative à l’hégémonie économique et politique occidentale. Il représente près de 46 % de la population mondiale, 36 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 25 % du commerce mondial mesuré en termes d’exportations.

Source: Avec PressTV