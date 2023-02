Deux colons israéliens ont été sauvés de justesse ce jeudi 2 février lorsqu’ils sont rentrés dans un village palestinien au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 12, une force d’occupation israélienne a évacué ces deux colons dont la voiture a été attaquée par les jeunes palestiniens du village Kafar Aïn.

Une fois les colons évacués, les Palestiniens ont incendié leur véhicule.

Dans la bande de Gaza, des avions israéliens ont bombardé à l’aube de ce jeudi 2 février plusieurs positions de la résistance dans la zone centrale et à l’ouest de la ville de Gaza.

Selon les médias palestiniens, l’un des sites visés est celui de la « Brigade-13 » dans le camp al-Maghazi dans le centre de la Bande de Gaza. Il a été frappé par 5 missiles.

Le second, Badr, au sud-ouest de la ville de Gaza a été visé via un drone.

La résistance palestinienne a indiqué avoir utilisé ses antiaériens contre les appareils israéliens depuis plusieurs endroits de la bande de Gaza.

Dans la nuit de mercredi à Jeudi, des médias israéliens ont rendu compte que des sirènes ont retenti dans les colonies de Sderot, Ebim et Nir Am.

« Les Brigades de la résistance nationale (Forces du martyr Omar Al-Qassem) annoncent le bombardement des colonies de la périphérie de la bande de Gaza avec un missile, en réponse à l’agression sioniste sur la bande de Gaza et à l’agression systématique contre les détenus, femmes et hommes, à l’intérieur des prisons d’occupation », selon un communiqué de ce groupe.

« Les femmes détenues sont une ligne rouge ». « Votre libération de tardera pas »

