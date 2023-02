Le chef de la diplomatie iranienne, en visite à Cuba, a rencontré le président et le ministre des Affaires étrangères du pays latino-américain.

Hossein Amir-Abdollahian a critiqué la politique américaine de sanctions contre d’autres pays, dont la République islamique et plusieurs pays d’Amérique du Sud, affirmant qu’une telle politique est vouée à l’échec.

« La politique des États-Unis consistant à [imposer] des sanctions unilatérales [à d’autres pays] et à l’intimidation est vouée à l’échec », a déclaré le chef de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian lors d’une rencontre ce dimanche matin 5 février avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla, à La Havane.

Il a également condamné les interventions de Washington dans les affaires intérieures de Cuba et sa tentative d’attiser les troubles dans ce pays d’Amérique centrale, le 11 juillet 2022.

« Les États-Unis et certains [autres] pays occidentaux poursuivent la politique hybride consistant à [imposer] des sanctions et à intervenir [dans les affaires d’autres pays] en attisant et en encourageant des émeutes dans des pays indépendants du monde », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Il a ajouté que les relations politiques entre Téhéran et La Havane étaient au plus haut niveau, car les deux pays partagent les mêmes points de vue et poursuivent des objectifs similaires dans leurs efforts pour rester indépendants et s’opposer à l’unilatéralisme.

Le ministre cubain a pour sa part salué la visite de la délégation iranienne dans son pays, qualifiant les relations avec la République islamique de priorité pour Cuba.

Il a également condamné les sanctions unilatérales et l’ingérence dans les affaires d’autres pays, tout en exprimant sa gratitude à Téhéran pour le soutien de ce dernier à son pays.

« Les États-Unis ne pensent qu’à leurs propres intérêts, ne se soucient pas des autres »

Après son arrivée à Cuba, Amir-Abdollahian, qui s’est déjà rendu au Nicaragua et au Venezuela dans le cadre de sa tournée en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des questions d’intérêt commun aux niveaux bilatéral et international.

Amir-Abdollahian a déclaré que la République islamique d’Iran plaidait pour le renforcement et le développement de la coopération entre l’Iran et Cuba. Il a par ailleurs fait allusion aux relations historiques et amicales entre l’Iran et Cuba.

Il a aussi apprécié la coopération de Cuba dans la production de vaccins communs par les deux pays en Iran. Il s’est réjoui du niveau de coopération mutuelle concernant les questions internationales, insistant sur le soutien tous azimuts de l’Iran à Cuba. Il a d’ailleurs condamné les sanctions imposées au pays latino-américain ainsi que l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures cubaines.

Pour sa part, le président cubain Miguel Diaz-Canel a fait l’éloge de l’histoire et de la culture de l’Iran, admirant les percées scientifiques et techniques de l’Iran en dépit des sanctions. Il a également dit son intérêt à accroître les interactions entre les deux pays.

Les développements en cours en Amérique latine et ailleurs dans le monde ont créé de nouvelles opportunités pour renforcer le multilatéralisme. « Malgré les pressions, Cuba est déterminée à coopérer avec les pays amis et à éliminer les obstacles et les défis à venir », a fait savoir Miguel Díaz-Canel.

Et d’ajouter : « Le gouvernement américain ne pense qu’à ses propres intérêts et n’accorde aucune valeur aux autres. Nous avons payé un prix lourd pour acquérir notre indépendance et nous la maintiendrons. »

Source: Avec PressTV