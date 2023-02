L’ambassadeur de Russie en Inde, Denis Alipov, a annoncé ce lundi, que « l’Inde et la Russie se sont engagées à mettre en œuvre intégralement le contrat de fourniture de systèmes de missiles anti-aériens S-400, et que l’Inde recevra bientôt un tiers des livraisons dans le cadre de ce contrat ».

« Les deux parties se sont engagées à achever l’intégralité du contrat. Et nous le ferons certainement. Rien ne l’arrêtera », a souligné l’ambassadeur lors de la conférence « Prochaines étapes du partenariat stratégique Inde-Russie : anciens amis, nouveaux horizons ».

En octobre 2018, Moscou et New Delhi ont signé un contrat portant sur la fourniture de cinq ensembles de systèmes de missiles anti-aériens S-400 Triumph d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars le plus grand de l’histoire la date. Les règlements pour l’exportation de systèmes de défense aérienne seront effectués en monnaies nationales. Les livraisons devraient être terminées d’ici avril 2023.

Le système de défense aérienne S-400 est une nouvelle génération de systèmes de missiles anti-aériens à longue et moyenne portée.

Les observateurs occidentaux estiment que « la fourniture de systèmes de défense russes peut exposer l’Inde au risque de sanctions américaines, selon la loi américaine de 2017, qui vise à empêcher les pays d’acheter des équipements militaires russes ».

