Les médias officiels iraniens à Téhéran ont annoncé que « les forces de sécurité iraniennes ont arrêté les principaux éléments » responsables de l’attaque, qui a été menée par des drones visant un site militaire à Ispahan ».

Selon un communiqué des services de renseignement des gardiens de la révolution et du ministère du renseignement a confirmé « l’arrestation des principaux éléments de l’attentat raté, qui visait le centre de défense d’Ispahan ».

« L’opération d’identification et d’arrestation des terroristes a été mené avec la participation du renseignement des gardiens de la révolution , du ministère du renseignement et du renseignement du ministère de la défense », indique le communiqué.

Le communiqué a révélé que « les enquêtes, qui sont toujours en cours, ont confirmé jusqu’à présent l’implication de l’entité sioniste dans la direction et le soutien d’éléments terroristes dans l’exécution de l’opération ».

Le 29 janvier, le ministère iranien de la Défense a indiqué avoir repoussé une attaque contre l’un de ses centres à Ispahan, dans le centre du pays, soulignant que « l’attaque ratée a été menée à l’aide de drones, ciblant un complexe de l’industrie de la défense affilié au ministère de la Défense. »

Elle a expliqué que « l’un des drones a été abattu par les défenses aériennes, et deux autres avions sont tombés dans des pièges défensifs, et ont explosé », soulignant que « l’attaque n’a pas causé de victimes, ni de dommages dans l’équipement et les missions du complexe du ministère ».

Le lendemain, la télévision d’État iranienne a diffusé des clips vidéo du complexe appartenant au ministère iranien de la Défense, qui montraient que « le complexe n’avait subi que des dommages mineurs au niveau du toit et que les activités à l’intérieur se poursuivaient normalement ».

Plus tard, après l’échec de l’attaque, l’ambassadeur permanent de l’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeed Erwani, a annoncé que « des enquêtes préliminaires indiquent qu’Israël était responsable de l’attaque au drone à Ispahan ».

Le Wall Street Journal américain a cité des responsables américains et des sources informées disant : « Israël a effectué le raid, via un drone, sur le complexe de défense militaire des forces armées iraniennes à Ispahan ».

IL a souligné que « les États-Unis et Israël recherchent de nouvelles méthodes pour freiner les ambitions nucléaires et militaires de Téhéran ».

Après l’attaque, le gouvernement d’occupation a relevé le niveau d’alerte, « craignant des représailles iraniennes après les récentes attaques qui lui sont attribuées », et la chaîne israélienne Kan a déclaré : « Il y a eu une discussion dans les institutions sécuritaires et militaires, ces derniers jours , concernant le timing des représailles iraniennes ».

Les médias israéliens ont souligné que la menace iranienne de représailles, suite à l’attentat attribué à « Israël » à Ispahan, et aux attaques contre des camions à l’intérieur du territoire syrien, « renforce la vigilance en Israël, en prévision de la possibilité de représailles ».

