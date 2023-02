Des millions d’Iraniens ont convergé, ce samedi matin 11 février, vers le centre de Téhéran et des grandes villes pour marquer le 44e anniversaire de la Révolution islamique.

La marche a débuté à Téhéran, capitale iranienne à 9h30 heure locale (06h00 GMT), en présence de toutes les classes de la société et s’est dirigé vers la place emblématique de Azadi (La Liberté).

Sur la place Azadi à Téhéran, les personnes rassemblées brandissaient des portraits du guide suprême, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, du fondateur de la République islamique, l’ayatollah Rouhollah Khomeini, ainsi que du populaire général Qassem Soleimani, tombé en martyr suite à un raid de l’armée américaine en janvier 2020 à Bagdad.

Les Iraniens ont scandé « A bas les Etats-Unis », « A bas Israël », « A bas le Royaume-Uni », et ont appelé à soutenir « un Iran uni, fort et stable ».

The footage shows people’s presence in #IslamicRevolution rallies in Tehran pic.twitter.com/ipU9VMGa5N

Autour de l’immense place étaient déployés des missiles Sejjil et des drones Shahed 136 produits par l’Iran.

Dans la province de Kurdistan la foule a également été immense.

Great presence of the people of Kurdestan in the #IslamicRevolution rallies pic.twitter.com/5t7POedZXj

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 11, 2023