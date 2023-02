Le grand rabbin de Safed, dans le nord de la Palestine occupée, Shmuel Eliyahu, a comparé le séisme meurtrier qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie à « la noyade des Egyptiens dans la mer » en allusion aux récits évoqués dans les livres sacrés, notamment dans la Bible.

Figure influente du mouvement nationaliste religieux israélien, il a affirmé que Dieu punissait les pays touchés par la catastrophe pour les mauvais traitements qu’ils auraient infligés au peuple juif.

« Dieu juge toutes les nations autour de nous qui ont voulu envahir notre terre et nous jeter à la mer », a écrit Eliyahu, réputé proche du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, dans un éditorial publié Le 10 février, dans un hebdomadaire de la droite religieuse conservatrice, Olam Katan.

Dans sa chronique, Shmuel Eliyahu a affirmé que la Syrie avait « maltraité ses résidents juifs pendant des centaines d’années, envahi Israël à trois reprises, tiré pendant des années sur les fermiers qui vivaient au pied du plateau du Golan, maltraité des captifs et pendu [l’espion israélien] Eli Cohen. »

Il a également pris pour cible le Liban, qui a été secoué par le séisme et fait face à une écrasante crise financière, en écrivant : « Il ne fait aucun doute que le pays, qui était autrefois la ‘’Suisse du Moyen-Orient’’, est devenu l’enfer sur Terre, et de telles choses n’arrivent pas par hasard. »

Quant à la Turquie, où a été localisé l’épicentre du tremblement de terre, il a écrit : « Nous ne savons quels comptes le Ciel a à régler avec la Turquie, qui nous a calomniés dans tous les domaines possibles, mais si Dieu révèle qu’il va porter des jugements sur nos ennemis, nous savons que tout ce qui arrive sert à nettoyer le monde et à le rendre meilleur. »

Un tel tremblement de terre à 100 %.

Mais selon des géologues israéliens, le séisme dévastateur ayant frappé la Turquie et la Syrie et fait jusqu’ici plus de 35 000 morts devrait sonner l’alarme en « Israël », qui se situe sur plusieurs failles sismiques et fait partie d’une région qui se trouve à la croisée de quatre grandes plaques tectoniques.

« Israël » devrait s’attendre dans un avenir proche à “un tremblement de terre majeur et désastreux”, a averti le géologue israélien Ariel Heimann, chercheur à l’Institut d’études sur la sécurité nationale et ancien chercheur au Centre d’études géologiques israélien, rapporte le quotidien israélien Haaretz.

“Nous aurons un tel tremblement de terre à 100 %. Un tremblement de terre majeur et désastreux […] n’est pas une question de si, c’est une question de quand”, a-t-il affirmé, cité par Haaretz.

Dans l’histoire, la vallée du Jourdain a connu des tremblements de terre majeurs dans les années 746 et 1033. Les sources historiques et la Bible mentionnent d’autres séismes antérieurs. Le séisme majeur le plus récent a eu lieu en 1212, rappelle Haaretz.

La Palestine occupée se trouve sur plusieurs failles sismiques et plaques tectoniques, notamment celle du Sinaï, qui, selon les géologues, est une sous-section de la grande plaque nubienne.

“En fait, tout le Moyen-Orient se trouve à la croisée de quatre grandes plaques tectoniques : la Nubie (Afrique), le Sinaï, l’Arabie et l’Anatolie (Turquie)”, indique le journal israélien.

Source: Médias