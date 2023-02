Le journal britannique The Guardian a assuré que l’Iran est devenu une superpuissance mondiale dans le domaine de la fabrication des drones.

Citant des analystes de la CIA, le quotidien rapporte que l’Iran est passé d’un acteur régional dans le domaine des drones au Moyen-Orient au soutien militaire le plus important de la Russie dans son opération militaire en Ukraine, et il est devenu un leader mondial dans la production de drones efficaces à un prix abordable.

Le journal rapporte les propos d’un responsable iranien, qui a déclaré au site Web américain Al-Monitor, que « 90 pays font la queue pour acheter des drones iraniens », et que « la Chine cherche à doter de 15 000 drones iraniens.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les États-Unis accusent l’Iran de fournir à Moscou les drones utilisés dans la guerre, afin de justifier l’imposition de nouvelles sanctions, alors que Téhéran et Moscou démentent ceci catégoriquement et régulièrement.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé plus d’une fois que ces accusations sont « sans fondement », et qu’elles « font partie de la guerre de propagande américaine contre Téhéran ». Le ministère assure que les Américains n’ont fourni aucune preuve étayant leurs accusations.

Washington et Londres expriment souvent leur inquiétude quant à la coopération croissante entre la Russie et l’Iran et sa transformation en un partenariat de défense complet.

Dans ce même contexte, le Wall Street Journal américain a récemment rapporté que Moscou et Téhéran envisageaient de construire une usine de production de drones. Le journal s’est referee a des responsables américains qui ont allégué que la délégation iranienne de haut rang qui s’était rendue en Russie début janvier a visité le site prévu pour la construction d’une usine de fabrication de drones iraniens. Ces responsables n’ont pas non plus apporté des preuves sur leurs allégations.

Source: Médias