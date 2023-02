Dans l’attente de la visite officielle du Président Abdelmadjid Tebboune en Russie, les représentants des deux pays se sont entretenus dans la capitale algérienne pour discuter de l’avancement des projets en commun.

L’ambassadeur russe à Alger, Valérian Chouvalov, a été accueilli le 22 février par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Bilani, suite à la conversation téléphonique menée par les Présidents des deux pays le 31 janvier.

« Les deux parties ont souligné la nécessité de bien préparer les prochains événements bilatéraux importants dont la visite officielle du Président Abdelmadjid Tebboune, programmée pour mai 2023 », a indiqué la diplomatie algérienne dans un communiqué.

Augmenter les investissements

Alger a mis en valeur la nécessité d’amplifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Selon M.Blani, l’Algérie appelle les entreprises et les hommes d’affaires russes à accroître leurs investissements directs, et à profiter de grandes opportunités désormais offertes par le marché algérien, surtout après l’adoption d’une nouvelle loi sur l’investissement.

Adoptée fin juin 2022, cette loi favorise le transfert technologique et la création d’emplois pour renforcer les secteurs prioritaires. Ce sont, notamment, les secteurs des ressources naturelles et des matières premières locales, des nouvelles technologies. Tout ce qui pourrait améliorer la compétitivité de l’économie nationale.

De plus, MM.Bilani et Chouvalov ont abordé les démarches visant à l’adhésion de l’Algérie aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), la situation autour du Sahara occidental, ainsi que leur coopération au sein de l’Opep+ et du Forum des pays exportateurs de gaz. Alger s’est aussi prononcé pour la création d’un monde multipolaire et l’instauration de relations internationales équitables.

