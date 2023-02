L’un des plus grands investisseurs dans les industries de haute technologie israéliennes a mis en garde contre la détérioration des conditions économiques dans l’entité israélienne, ont rapportee les médias israéliens vendredi 24 février . Selon Shlomo Dovrat, qui a été cité par la chaîne de télévision israélienne Channel 12 « un milliard de dollars sortent d’Israël chaque jour et les banques l’annoncent. « Je pense que le danger ici est réel », a-t-il averti.

Dovrat a mis en garde contre la détérioration de la situation israélien interne : « Je suis très inquiet de la situation en Israël, je pense que nous sommes à un point de danger dont je n’ai aucun souvenir depuis de nombreuses années ».

L’investisseur israélien a indiqué qu’il éprouvait « une profonde inquiétude et un danger pour le hi-tech, l’économie en général et la société israélienne également ».

Il a ajouté que le niveau de risque pour les investissements en Israël augmente rapidement, compte tenu du fait que certaines personnes retirent leur argent vers l’étranger, et « chaque jour qui passe, cette crise s’aggrave davantage, nous courons un risque énorme ».

L’investisseur israélien a déclaré qu’au moment où les industries de haute technologie quitteront « Israël », ou que l’économie israélienne en général s’affaiblira et les investisseurs étrangers cesseront d’y venir, « le coût de la vie augmentera rapidement et l’intérêt augmentera rapidement, et ce processus se produit maintenant ». Selon lui, chaque Israélien ressent la hausse des prix et ressent la hausse des intérêts sur les prêts au logement.

Il rapporte que dans les conseils d’administration des sociétés dans lesquelles il investit, des investisseurs étrangers s’assoient et disent: « le risque en « Israël » aujourd’hui est très élevé, retirez l’argent d’Israël ». Il a expliqué que ces propos ne sont pas dits d’une ou deux personnes, c’est un « phénomène large ».

En outre, Dovrat a estimé, que 90% des fonds de la hi-tech israélienne provenaient de l’étranger et que les investisseurs étrangers n’investiraient pas dans « un endroit où il n’y a aucune stabilité politique et il n’y a pas de système judiciaire indépendant ».

En outre, les médias israéliens ont rapporté un avis aussi pessimiste de la part du gouverneur de la Banque d’ « Israël », Amir Yaron, qui avait mis en garde contre une crise économique à tout moment. Et ceux de la directrice économique du ministère des Finances, Shira Greenberg, qui a averti que des amendements judiciaires pourraient nuire à l’économie.

Il est aussi question dans une enquête qu’une entreprise sur cinq envisage de retirer son argent d’Israël, et « il s’est avéré que 1 entreprise sur 20 a effectivement commencé à le faire ». Selon l’enquête, 60% des entreprises signalent une baisse de leurs bénéfices en raison des prix élevés.

Une grave crise politique traverse l’entité israélienne depuis l’avènement du nouveau cabinet ministeriel conduit par le chef du Likoud Benjamin Netanyahu et comprenant des représentants des partis d’extrême-droite et des courant juifs ultra orthodoxes. Elle s’est accentuée par sa décision de procéder à des amendements dans le pouvoir judiciaire israélien, destinées à réduire ses pouvoirs.

Source: Médias