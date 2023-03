Des Israéliens qui protestent contre la réforme judiciaire souhaitée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu ont bloqué, ce mercredi matin, l’autoroute entre Tel Aviv et AlQuds occupée.

Des manifestations contre cette mesure sont également prévues dans d’autres villes occupées, ont rapporté les médias israéliens.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré l’autoroute 1 bloquée par des chaînes et du fil barbelé, alors que les manifestants tenaient leur promesse d’intensifier leurs méthodes et de « passer à l’action directe » dans le but de provoquer « une journée de perturbation. »

De nombreux trains sont également bloqués par les manifestants, qui empêchent les gens d’y accéder.

« Nous allons troubler l’ordre public face à un gouvernement qui cherche à perturber l’ordre démocratique. Des dizaines de milliers de personnes participeront à des rassemblements dans tout le pays pour mettre un terme à ce coup d’État, qui ne bénéficie pas d’un large soutien au sein de la population », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué publié sur leur site web en hébreu.

Le nouveau gouvernement Netanyahu a avancé ce mois-ci des propositions de changements, et la Knesset a fait les premiers pas pour légiférer sur les limites du pouvoir de la Cour suprême d’annuler des lois.

Un autre changement proposé par la coalition gouvernementale de Netanyahu lui donnerait plus de poids dans la sélection des juges.

Les protestataires affirment que les réformes judiciaires visent à aider Netanyahu à éviter les répercussions de ses affaires de corruption. Le Premier ministre est poursuivi pour corruption, escroquerie et abus de confiance.