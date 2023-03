Un quart de million de colons ont occupé les rues de l’entité d’occupation israélienne, selon les médias israéliens . Pour la neuvième semaine consécutive, les manifestations de masse se poursuivent pour s’opposer aux amendements judiciaires que le Premier ministre Benjamin Netanyahu veut faire approuver.

La Treizième chaîne israélienne a rapporté que « les dernières estimations ont enregistré prés de 160 000 manifestants dans les rues de Tel-Aviv seulement, l’ancien ministre Limor Livnat est censé prononcer un discours dans la rue principale de Kaplan , transformée en place de rassemblement pour acceuillir l’une des plus grandes manifestations dont l’entité a été témoin dans son histoire.

Lors de la manifestation de Haïfa, le député Merav Michaeli compte prononcer un discours ainsi que le député Avigdor Lieberman, qui n’a pas encore participé aux manifestations,mais qui se prononcera ce soir à Ashdod. De même, à Herzliya, le leader de l’opposition et ancien Premier ministre, Yair Lapid, s’adressera aux manifestants , ont rapporté les médias d’occupation.

Il semble que » l’opposition israélienne se concentre désormais à élargir le champ de son mouvement dans plus d’une ville, alors qu’un rassemblement de colons est prévu à alQods occupée, juste devant de la résidence du président israélien Isaac Herzog, où l’ancien membre de la Knesset Yuli Tamir y prononcera un discours.

Toujours selon les médias d’occupation, ces manifestations auront lieu dans 95 points, dont pour la première fois également à Beit Yam » ajoutant que « les manifestations comptent investir les rues de principales villes occupées, notamment Haïfa, alQods occupée, Beer Sheva, Efrat, Netanya, Herzliya et Beit Shams.

Commandant de la police d’occupation : Nous ne permettrons pas que des routes vitales soient coupées

Parallèlement aux manifestations, le chef de la police d’occupation israélienne a mis en garde, dans une interview en direct avant les manifestations, ce soir, contre l’agression des policiers, affirmant que « dans le cas où des policiers seraient attaqués, nous utiliserons toutes nos capacités conformément avec la loi. »

Le chef de la police israélienne a appelé « tout le public à réduire l’intensité de ses actes », et s’est adressé à eux en disant : « La police n’est pas votre ennemi ».

Des mises en gardes ont été diffusés par les médias d’occupation il y a quelques jours, d’affrontements entre manifestants et policiers, alors que la Douzième chaîne israélienne a évoqué « de sérieuses craintes d’affrontements entre les deux parties », après avoir annoncé que « le ministre de la sécurité a demandé au chef de la police d’être ferme face à la coupure des routes principales ».

Les manifestants ont pris d’assaut les barricades de la police

Malgré cette déclaration, la police d’occupation a annoncé « qu’environ 200 manifestants ont pris d’assaut un poste de contrôle au carrefour Hashalom (une rue de Tel-Aviv), alors que la force militaire a tenté de les arrêter.

Et les médias israéliens ont rapporté que les manifestants ont également pris d’assaut les postes de contrôle de la police et coupé la route Ayalon à Tel Aviv, la zone à laquelle mène la route Hashalom.

Benny Gantz : Je crains que des manifestants ne soient abattus

L’ancien ministre de la sécurité de l’occupation et actuel membre de la Knesset, Benny Gantz, a déclaré à la Treizième chaîne israélienne « qu’il craignait que des balles réelles ne soient tirées sur les manifestants et qu’il y ait des morts ».

Barak Ravid, écrivain et commentateur d’affaires politiques sur le site israélien Wallah, a commenté les propos de Benny Gantz, soulignant « qu’il s’agissait de préoccupations justifiées », car la pression politique exercée sur la police pour qu’elle recoure à la force contre les manifestants est plus dangereuse que jamais ».

Ben Gvir : Les manifestants sont des anarchistes qui veulent détruire « Israël »

Par ailleurs, la déclaration du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, est grave, dans laquelle il a décrit les manifestants, qui comptaient aujourd’hui environ un quart de million de colons dans l’une des plus grandes manifestations de l’entité d’occupation contre le gouvernement , en tant qu’anarchistes.

Ben Gvir a déclaré dans un communiqué après le début des manifestations que « les anarchistes veulent incendier Tel-Aviv ».

La Treizième chaîne israélienne a rapidement commenté les paroles de Ben Gvir, et le commentateur a déclaré: » Le slogan le plus influent ici dans l’arène de la manifestation est devenu les anarchistes et les terroristes, ce qui signifie ce que Ben Gvir et Netanyahu cherchent intentionnellement ou non, à déclencher des protestations. »

Des dizaines de milliers à Haïfa et plus de 10 000 à Netanya et Herzliya

Les médias d’occupation ont confirmé que « des dizaines de milliers de colons manifestent » contre ce qui est devenu au sein de l’opposition un « coup d’état contre le système judiciaire » à Haïfa, tandis qu' »environ 12 000 manifestants manifestent à Netanya », et environ 10 000 à Herzliya, et 3 000 à Modi’in, et le même nombre à Beersheba, à Yafta et Givat Shmuel ».

Citant les porte-paroles de la contestation, ils ont rapporté que « jeudi prochain sera la journée d’opposition , similaire à mercredi dernier, qui a vu de forts mouvements contre le gouvernement et qui ont conduit à des affrontements entre la police et les colons.

Source: Médias