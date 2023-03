Le commandant du renseignement militaire lituanien, le colonel Eliajis Polavičius a affirmé que la Russie « dispose de ressources pour poursuivre la guerre avec la même intensité contre l’Ukraine pendant au moins deux ans ».

« Selon notre estimation, les ressources que la Russie possède aujourd’hui seront suffisantes pour une guerre de la même intensité à laquelle nous assistons actuellement pendant encore deux ans », a déclaré Bolavichus dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Selon lui, la Russie « a accumulé beaucoup d’équipements militaires depuis la guerre froide, c’est pourquoi elle les a maintenant retiré du stock », considérant que « bien que cette technologie soit ancienne et n’est pas de haute qualité comme les armes modernes, elle sert toujours les Russes et nuit à l’Ukraine. »

Polavichos a ajouté que « la période pendant laquelle la Russie pourra continuer la guerre en Ukraine dépendra également des actions des pays qui soutiennent la Russie, comme l’Iran ou la Corée du Nord ».

Les États-Unis sont à la traîne de la Russie dans les industries militaires

Il y a quelques jours, l’agence russe Novosti, citant un officier du renseignement américain du Corps des Marines, a rapporté que « les Etats-Unis sont loin derrière la Russie dans le domaine des industries militaires », soulignant que « parler de sa défaite n’est pas possible. »

L’officier américain a expliqué que « la Russie produit des armes et des munitions 24 heures sur 24, et ne rencontre donc pas de problèmes à cet égard, contrairement à ce dont souffre l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). »

Le président russe Vladimir Poutine a souligné, dans un discours au début du mois, que « la production annuelle de missiles de défense aérienne par la Russie est trois fois supérieure à celle produite par les États-Unis », expliquant que « les complexes militaro-industriels russes produisent à eux seuls le même nombre de missiles produits par les pays du monde réunis. »

Poutine a déclaré: « La tâche la plus importante des institutions du complexe militaro-industriel est de fournir à nos unités toutes les armes, équipements et munitions nécessaires, dans la quantité et la qualité requises, et dans un court laps de temps. »

Il a également indiqué, dans une allocution précédente, la nécessité « d’améliorer les caractéristiques des armes et équipements de l’armée, en tenant compte de l’expérience de combat acquise », soulignant la nécessité d’adopter « le mécanisme approprié d’échange d’informations pour améliorer la qualité de l’armement militaire produit et fourni à l’opération militaire afin qu’ils soient aussi efficaces que possible. »

Poutine a applaudi « le professionnalisme des employés des entreprises de l’industrie de la défense et des ingénieurs qui vont travailler en première ligne, où le personnel de l’industrie aide à réparer rapidement les équipements endommagés et à les remettre en service, et les concepteurs testent les machines sur le terrain et apportent des modifications aux échantillons standard pour améliorer leurs performances. »

