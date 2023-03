Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faysal ben Farhan, a déclaré : « Le Liban a besoin d’un consensus libanais interne, et non d’un rapprochement irano-saoudien », soulignant « la nécessité pour le Liban de garantir son propre intérêt national et pour les politiciens de donner la priorité à l’intérêt libanais par dessus tout autre intérêt partisan. »

D’autre part, le ministre saoudien des Affaires étrangères a révélé l’existence d’efforts arabes afin d’instaurer un dialogue qui aura « inévitablement » lieu avec Damas, en coordination « avec la communauté internationale ».

Il a poursuivi : « Nous devons trouver un moyen pour surmonter les défis posés par ce statu quo en ce qui concerne les réfugiés et la situation humanitaire à l’intérieur de la Syrie ».

C’est la deuxième fois , en quelques jours, que « le ministre saoudien des affaires étrangères s’exprime sur le retour de la Syrie dans le monde arabe, déclarant le 8 mars « qu’un dialogue est entamé afin de préparer le retour de la Syrie dans le berceau arabe, mais il est encore trop tôt pour en dévoiler les détails ».

Ben Farhan a déclaré que les développements récents dans les territoires palestiniens sont « très inquiétants », faisant référence aux récentes incursions israéliennes dans les villes palestiniennes en Cisjordanoe occupée.

Il a exprimé sa crainte d’un « cycle d’escalade imparable », ajoutant « qu’il est de la responsabilité de la partie israélienne d’arrêter ces mesures successives et de se calmer ».

Le ministre saoudien a affirmé que « l’accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran est le résultat de pourparlers qui ont duré deux ans, à l’issue desquels nous sommes parvenus à des accords fondés sur le bon voisinage et le respect de la souveraineté des États, et la conviction du royaume que le dialogue est le moyen le plus efficace ».

Il a ajouté : « Nous envisageons l’avenir avec optimisme et nous oeuvrons pour consolider les relations et protéger la sécurité de la région ».

Vendredi, l’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé, dans un communiqué conjoint, la conclusion d’un accord en vue de restaurer les relations diplomatiques entre les deux pays et de rouvrir les ambassades d’ici deux mois.

Selon le communiqué commun, « la reprise du dialogue entre Téhéran et Riyad intervient en réponse à l’initiative du président chinois », lors des rencontres et négociations irano-saoudiennes qui se sont déroulées du 6 au 10 mars à Pékin.

Les deux pays ont exprimé leur appréciation et leur soutien pour l’accueil par la Chine des récents pourparlers, et leur gratitude à l’Irak et au Sultanat d’Oman pour avoir accueilli les pourparlers entre les deux parties au cours des années 2021 et 2022.

Téhéran et Riyad ont affirmé le principe du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des deux pays, ainsi que la mise en œuvre de l’accord de coopération en matière de sécurité signé en 2001, selon le communiqué.

Source: Médias