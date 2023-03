Le membre du Bureau politique du Hezbollah Ghaleb Abou Zeinab a assuré que le secrétaire général Sayed Hasan Nasrallah était au courant de l’accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite, qui a été annoncé à Pékin vendredi 10 mars dernier.

Dans une interview accordée à notre télévision al-Manar, Abou Zeinab a fustigé « une propagande hostile au Hezbollah visant à affirmer que le mouvement de résistance n’avait aucune idée du rapprochement entre la République islamique et le Royaume saoudien ».

« Ils (les rivaux du Hezbollah) voulaient propager cela, parce qu’ils n’étaient pas au courant de l’accord qui les a surpris et voulaient paraitre devant leur opinion publique que le Hezbollah n’en avait aucune idée non plus », a-t-il indiqué.

« Son éminence, le secrétaire général était au courant de l’affaire. Il est normal d’en avoir une connaissance préalable. La seule partie qui n’a pas été surprise par l’accord est le Hezbollah », a-t-il insisté, rappelant que les liens entre le Hezbollah et la République islamique d’Iran sont fondés sur le respect et la confiance mutuels.