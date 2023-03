Le chef du parti Israël notre maison, Avigdor Lieberman, a affirmé que « Netanyahu est le plus grand danger pour Israël, plus que l’Iran et le Hezbollah », selon la chaîne israélienne Kan.

Pour sa part, le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a également déclaré dans une interview télévisée à Channel 13 « qu’il est inquiet par ce que l’actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahu, fait à l’intérieur d’Israël et non à l’extérieur ».

Lapid a affirmé « qu’il ne fera pas partie pas d’un gouvernement avec Netanyahu », ajoutant que « Netanyahu et ses hommes détruisent lentement Israël et démantèlent son économie et sa sécurité ».

Dans ses déclarations, Lapid a indiqué que « cette crise est sans précédent en Israël », ajoutant « qu’il s’agit de la plus grave crise nationale , résultat de ce que fait le gouvernement israélien ».

Lapid a déclaré, plus tôt, que « dans six mois à partir de maintenant, Israël sera divisé de l’intérieur, et la société sera préoccupée par la haine les uns envers les autres ». Il a également mis en garde contre l’adoption de la loi sur les amendements judiciaires, qui nuirait à l’économie et à la sécurité israéliennes ».

Le chef de l’opposition a affirmé « qu’Israël est au bord du gouffre, et traverse un moment crucial », et « qu’il se dirige vers sa ruine si la loi d’amendements judiciaires est adoptée ».

Aujourd’hui, pour la onzième semaine consécutive, les manifestations contre les amendements judiciaires ont repris. Des manifestations ont été organisées dans plus de 125 lieux, dont de grandes manifestations à Tel-Aviv, Haïfa, Beer Sheva et alQods.

