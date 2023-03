Le Bélarus accueillera des armes nucléaires « tactiques » russes en réponse aux « pressions » occidentales « sans précédent », a affirmé mardi le ministère bélarusse des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Cela fait deux ans et demi que le Bélarus fait face à des pressions (…) sans précédent de la part des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de leurs alliés », indique la diplomatie bélarusse, en dénonçant une « ingérence directe et grossière » dans les affaires intérieures de Minsk.

Les sanctions économiques et politiques contre cette ex-république soviétique alliée de la Russie sont accompagnées du « renforcement du potentiel militaire » de l’Otan sur le territoire des pays membres de l’Alliance voisins du Bélarus, a-t-elle poursuivi.

Dans ce contexte, le Bélarus est « contraint de prendre des mesures de riposte », a insisté la diplomatie bélarusse, tout en assurant que Minsk n’aura pas le contrôle sur ces armes et que leur déploiement « ne contredit en aucune manière les articles I et II du traité de non-prolifération nucléaire ».

Samedi, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé avoir eu l’accord de Minsk pour déployer des armes nucléaires « tactiques » au Bélarus, un pays situé aux portes de l’UE et dirigé depuis 1994 par Alexandre Loukachenko, son allié le plus proche.

Selon le président russe, des préparatifs à ce déploiement doivent commencer dès le mois prochain.

Cette annonce a provoqué de sévères critiques de la part des Occidentaux, l’Otan ayant dénoncé une « rhétorique dangereuse et irresponsable » de la Russie, alors que l’Union européenne a menacé Minsk de nouvelles sanctions si ce déploiement était réalisé.

Les Etats-Unis ont eux réaffirmé n’avoir aucune raison de penser que la Russie se préparait à utiliser l’arme nucléaire, tout en condamnant l’annonce russe.

La semaine passée, le Royaume-Uni a déclaré vouloir transmettre à l’Ukraine des munitions à l’uranium appauvri.

Source: Avec AFP