Le leader de la révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu en audience le 4 avril les chefs des trois pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif du gouvernement, ainsi que plusieurs cadres supérieurs membres de diverses organisations, des parlementaires et membres actifs de diverses organisations sociales et culturelles du pays.

Le numéro un iranien a souligné que le monde est confronté à un changement politique important, ce qui signifie que l’état de l’ordre mondial est en train de changer.

Soulignant que les changements se produisent très rapidement, l’Ayatollah Khamenei a déclaré : « Dans la question de la politique étrangère [du pays], nous devons accélérer le rythme de nos initiatives. Nous devons augmenter les initiatives, l’agilité et l’activité, et profiter de cette opportunité ».

Le Leader de la Révolution islamique a déclaré que la polarisation et les divisions politiques avaient plongé les États-Unis dans une spirale descendante, chaque nouveau président laissant derrière lui une nation plus faible que la précédente.

« Les États-Unis sous [Barack] Obama étaient plus faibles que ceux sous [George W.] Bush ; les États-Unis sous [Donald] Trump étaient plus faibles que sous Obama, et les États-Unis sous le président sortant [Joe Biden] sont plus faibles que sous Trump », a indiqué l’Ayatollah Khamenei.

« Pourquoi est-ce que nous disons qu’ils (les États-Unis) sont faibles? » a-t-il ajouté.

«Tout d’abord, une bipolarité est apparue aux États-Unis lors des dernières élections. Cette polarisation reste encore très forte; et c’est une faiblesse importante. »

L’Ayatollah Khamenei a noté que le récent vote du Congrès a prouvé que la bipolarité est toujours forte aux États-Unis.

Neutraliser les complots de l’ennemi sur le Hijab

Ailleurs dans son discours, le Leader iranien a mis l’accent sur le respect du hijab islamique conformément aux règles religieuses et constitutionnelles du pays.

« L’ennemi ayant un plan antérieur et agit pour faire disparaître le hijab islamique dans le pays, ce qui exige que les responsables et la nation agissent avec vigilance pour neutraliser les complots de l’ennemi ».

Se référant aux rôles du premier plan des services d’espionnage de l’ennemi dans les récents émeutes qui ont frappé l’Iran, il a affirmé que les pays qui sont eux-mêmes accusés de violer les droits des femmes critiquent sur la même question la République islamique d’Iran qui considère la dignité des femmes comme la plus élevée.

Source: Avec PressTV