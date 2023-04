Selon des documents de renseignement américains divulgués sur les réseaux sociaux, « Taïwan n’est pas armé pour faire face à une éventuelle attaque aérienne chinoise » mais encore « il sera difficile pour Washington de prévenir une telle attaque en raison des tactiques renouvellées de Pékin ».

Selon les documents divulgués, les responsables américains craignent que la défense aérienne de Taiwan ne soit pas en mesure de « détecter avec précision les missiles et de réagir efficacement et rapidement.

Les documents ont révélé que « seulement environ la moitié de l’armée de l’air taïwanaise peut être utilisée au combat, alors que le transfert de certains avions vers des abris peut prendre une semaine ».

Selon les documents, « les nouvelles tactiques adoptées par Pékin, telles que l’utilisation de navires civils dans des exercices militaires, ont réduit la capacité des services de renseignement américains à surveiller une attaque contre Taiwan avant qu’elle ne se produise ».

Les documents remettent en question l’efficacité des exercices militaires taïwanais pour se préparer à repousser une « attaque chinoise ».

Il est à noter que des dizaines de documents top-secrets appartenant au département américain de la Défense (Pentagon) ont été divulgués sur les réseaux sociaux.

Des responsables américains ont déclaré que « les documents publiés incluent des renseignements sur des questions internes touchant plusieurs pays », y compris « des documents qui incluent des renseignements sur Israël, la Grande-Bretagne et d’autres », selon le Wall Street Journal américain.

Dans ce contexte, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken a déclaré samedi que « la fuite de documents secrets américains n’affectait pas les relations de Washington avec ses partenaires ».

« Les partenaires et alliés ont été contactés suite à la diffusion de ces fuites par des responsables au plus haut niveau pour leure assurer l’engagement des États-Unis à protéger ses alliés en matière de renseignement et de sécurité », a déclaré Blinken.

Blinken a noté que « les alliés ont montré leur gratitude concernant les mesures prises en réponse aux fuites ».

Jeudi, le FBI a arrêté le suspect dans la fuite des Pentagon Papers, un membre de 21 ans nommé Jacques Teixeira de l’aile du renseignement de la Garde nationale aérienne du Massachusetts.

Les responsables américains ont fait des « efforts inlassables » pour localiser la source de la fuite de documents militaires et de renseignement top secrets, qui se sont répandus sur Internet, car ils comprenaient des détails, dont certains liés aux défenses aériennes ukrainiennes et au Mossad israélien.

Source: Médias