Plusieurs sites web israéliens ont été mis hors ligne mercredi 25 avril dans une cyberattaque revendiquée par le groupe Anonymous Sudan à l’occasion du 75e anniversaire de l’occupation palestinienne.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, le groupe a revendiqué une cyberattaque sur les sites Web du Mossad et de l’Institut national d’assurance (gouvernement), écrivant sur sa chaîne Telegram que « cette attaque est une préparation à une attaque majeure ».

La cyberattaque a été réalisée par déni de service (DDoS) qui empêche toute navigation sur le site Web ciblé.

Selon les médias israéliens, les sites Web du principal média israélien Maariv, publication sœur du Jerusalem Post, ont été mis hors ligne.

Le groupe assure avoir réussi à supprimer le site Web de l’Autorité portuaire d’Israël et du parti politique Meretz, selon le Jerusalem Post.

« Aujourd’hui, nous nous concentrerons entièrement sur Israël en raison de sa célébration de l’occupation de la Palestine », a écrit sur Telegram Anonymous Sudan qui effectue aussi des attaques similaires contre des sites américains.

Ce n’est pas la première fois qu’Anonymous Sudan lance des cyberattaques contre des sites Web israéliens.

Le 14 avril, le groupe a revendiqué une cyberattaque qui a touché la poste israélienne ainsi que Bank Leumi, Discount Bank, Mizrahi-Tefahot, Bank Mercantile, Bank Benleumi (First International Bank of Israel) et ses filiales Bank Otzar Ha-hayal et Banque Massad.

Le groupe a également lancé des cyberattaques contre d’autres sites d’information israéliens dans le passé, tels que The Jerusalem Post, KAN et i24.

Au début du mois, Anonymous Sudan avait mené des attaques sur les sites Web de plusieurs grandes universités publiques israéliennes.

« Les sites qui ne sont pas disponibles pour la navigation comprennent l’Université de Tel Aviv, l’Université hébraïque de Jérusalem, l’Université Ben Gourion du Néguev, l’Université de Haïfa, l’Institut Weizmann des sciences, l’Open University , et l’Université Reichmann », avait alors déploré le Jerusalem Post.

