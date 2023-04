Les médias israéliens ont rapporté que les munitions américaines dans les dépôts d’urgence en « Israël » diminuent en raison de l’assistance militaire procurée à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie.

« Les munitions dans les dépôts d’urgence américains en Israël diminuent depuis de nombreuses années. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand ils seront renouvelés », a écrit le journal Israel Hayom, mercredi 26 avril, citant plusieurs sources israéliennes.

Et de poursuivre : « une partie des munitions stockées en Israël au fil des ans a été transférée à l’Ukraine afin de l’aider dans la guerre contre les Russes. Tout au long des dernières années, il y avait une entente tacite entre les États-Unis et Israël selon laquelle ces dépôts en Israël visent à l’aider en cas d’urgence ».

Un porte-parole de l’armée d’occupation a confirmé les informations du journal, et a déclaré que « des armes américaines stockées en Israël ont été transférées à l’armée américaine, à sa demande ».

Selon plusieurs sources citées par le quotidien, une partie du contenu de ces entrepôts a été évacuée ces derniers mois via le port d’Ashdod, et « le samedi soir principalement afin de réduire au maximum l’attention ». « Le retrait des munitions, qui a commencé sous le gouvernement Bennett-Lapid, s’est poursuivi jusqu’à ces dernières semaines ».

Des sources israéliennes et étrangères ont déclaré pour Israel Hayom que le cause de la décision américaine est la pénurie de stocks de munitions dans tout l’Occident, dans le contexte de la poursuite de la guerre en Ukraine.

« On ne sait pas à ce stade quand les dépôts seront renouvelés. L’affaire dépend du rythme de fabrication des munitions aux Etats-Unis, et qui est lié à un processus qui prend beaucoup de temps », a confié une source américaine pour Israel Hayom.

Le journal israélien assure que « la discussion ne porte pas seulement sur la question des capacités américaines, mais aussi sur le changement de ses priorités sur la scène internationale, à un moment où l’administration Biden dirige non seulement ses capacités, mais aussi son attention depuis le Moyen-Orient vers la Chine et l’Ukraine. »

« L’utilisation intensive de l’artillerie est devenue l’une des principales caractéristiques de la guerre en Ukraine. Afin de fournir un million d’obus de 155 mm, les États-Unis doivent mettre la main sur les entrepôts de leurs alliés », toujours d’après Israel Hayom.

Source: Médias