Les pourparlers techniques du Comité économique mixte syro-iranien se sont tenus à Damas, avec la participation de représentants des deux pays dans les secteurs de l’économie, du commerce, du logement, du pétrole, de l’industrie, de l’électricité, des transports et des assurances.

La délégation iranienne était présidée par le ministre des Transports Mehrdad Bezerbach et celle de la Syrie par le ministre de l’Economie et du Commerce Mohamad Samer Khalil.

Selon le correspondant d’al-Manar en Syrie, les pourparlers ont porté sur les moyens de neutraliser les difficultés rencontrées par la coopération économique et commerciale entre les hommes d’affaires des deux pays, en vue de faciliter entre autres le travail du secteur privé, encourager les investissements dans des secteurs syriens tels ceux liés à la réhabilitation des centrales électriques, la réduction à zéro des redevances et des taxes entre les deux pays, et le renforcement de la coopération pour relier le réseau ferroviaire syrien à la ligne Iran-Irak.

Les travaux de la commission conjointe syro-iranienne s’articuleront en 8 commissions spécialisées dans les secteurs de l’économie, du commerce, du logement, du pétrole, de l’industrie, de l’électricité, des transports et des assurances, pour étudier le mécanisme de travail et mettre en œuvre les accords de manière à garantir la réalisation des résultats souhaités.

Source: Al-Manar