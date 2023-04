Les colons israéliens sont descendus dans les rues d’alQods occupée, en réponse à l’appel du Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, dans le but de soutenir ses amendements judiciaires et politiques gouvernementales, contre l’opposition israélienne, qui a mobilisé ses masses dans les rues pendant environ 4 mois.

Le directeur du bureau de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen en Palestine occupée a confirmé que les médias israéliens ont estimé le nombre de participants aux manifestations pro-gouvernementales à 200 000 manifestants.

Il a expliqué que la manifestation se poursuivait, soulignant qu’il s’agissait « d’une déclaration d’échec du dialogue israélo-israélien et d’un échec de la médiation entre les deux parties ».

À son tour, l’écrivain et chercheur politique Amir Makhoul a indiqué dans une interview à Al-Mayadeen que » le moment de cette manifestation est significatif, étant donné qu’elle intervient à la veille du début de la session d’été de la Knesset « , soulignant que » la nouveauté de cette manifestation est que, pour la première fois, les participants dévoilent leur véritable agenda. » .

Makhoul a indiqué: « Beaucoup de gens ont parlé de l’identité juive face à l’armée et à la Cour suprême « , considérant que « la droite israélienne veut s’accapparer la rue pour s’imposer comme une force parallèle et non comme une force écrasante ».

Makhoul a également expliqué que » la télévision israélienne n’a jamais été impartiale, et elle travaille parfois plus dangereusement que les politiciens », soulignant que « l’entité israélienne est entrée dans une crise sans issue depuis un certain temps », s’attendant à ce que « la prochaine vague de protestations sera plus violente si ces manifestations se poursuivent. »

Mercredi, l’armée d’occupation israélienne a permis à ses soldats de participer à la « manifestation millionnaire », en soutien aux amendements judiciaires que le gouvernement Netanyahu veut approuver, dans la première grande étape pour montrer le soutien populaire au Premier ministre de l’occupation en échange de l’opposition, qui est descendue massivement dans la rue au cours des quatre derniers mois.

Selon le site internet de la chaîne 7 israélienne, les commandants militaires concernés par cette affaire ont informé que la participation « est autorisée pour les soldats ayant le grade de lieutenant-colonel, à condition qu’ils ne portent pas d’uniforme militaire et ne participent à aucun événement violent ».

Par cette décision, Netanyahu cherche à démontrer la popularité de ses options politiques au sein des institutions sécuritaires et militaires de l’occupation, après avoir été soumis, au cours des derniers mois, à une campagne massive de pressions au sein de l’armée d’occupation, notamment par la réserve forces armées, et dans des unités importantes et des lieux sensibles.

Selon les ordres de l’armée d’occupation , il est interdit aux soldats de participer à des manifestations, à des activités politiques, à des activités publiques et à des activités médiatiques. Cependant, comme mentionné, l’armée d’occupation a informé les soldats cette fois, dans un décision exceptionnelle, que la participation à la manifestation du million d’hommes est autorisée, dans les conditions fixées.

Source: Médias