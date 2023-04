La marine de la République islamique d’Iran a saisi un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall dans la mer d’Oman et l’a dirigé vers les eaux territoriales du pays après que le navire a heurté un navire iranien et tenté de fuir en violation de la réglementation maritime.

Selon le département des relations publiques de l’armée de la République islamique d’Iran, rapporte le site iranien francophone Press TV, le navire étranger est entré en collision avec un bateau de pêche iranien dans le golfe Persique mercredi soir 26 avril.

Un certain nombre de membres d’équipage du navire iranien ont été blessés à la suite de l’impact, et deux d’entre eux sont encore portés disparus.

Le pétrolier battant pavillon des Îles Marshall a ensuite tenté de fuir les lieux dans un geste de violation grave des lois et réglementations internationales qui exigent la fourniture de soins médicaux et de médicaments appropriés et suffisants aux marins en cas de maladie ou de blessure.

Se remettant du choc, les pêcheurs ont réussi à lancer un appel de détresse. Les forces navales iraniennes, déployées au port de Chabahar dans le sud de l’Iran dans le cadre d’une mission du Centre pour la sécurité maritime internationale, ont peu après intercepté et saisi le navire étranger en mer d’Oman après avoir été contactées par le Centre de surveillance et de sauvetage maritimes.

Le navire a été saisi par la corvette Bayandor de la marine de la République islamique d’Iran conformément à une ordonnance de confiscation émise par les autorités judiciaires iraniennes, selon Press TV.

De son côté, l’US Navy a annoncé que le navire portait le nom « Advantage Sweet », notant que « le pétrolier a émis un appel de détresse pendant l’opération de détention »

Selon les données de suivi par satellite de MarineTraffic.com, la provenance du navire qui se trouvait dans le golfe d’Oman, au nord de la capitale omanaise Mascate, était le Koweït, et sa destination la ville de Houston, dans l’État américain du Texas.

Il y a quelques jours, le commandant de la force navale de l’armée iranienne, l’amiral Shahram Irani, a déclaré que « ses forces ont averti le sous-marin nucléaire américain de classe Florida à l’entrée du détroit d’Ormuz et l’ont forcé à changer de cap ».

« Ce sous-marin s’approchait du détroit d’Ormuz dans un silence complet, en eau profonde, et a été repéré par un sous-marin Fateh de fabrication iranienne », a-t-il déclaré.

Il a été rapporté que le sous-marin nucléaire américain avait été contraint de remonter à la surface de l’eau après l’avertissement du sous-marin iranien.

Source: Divers