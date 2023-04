L’Ukraine a perdu environ 200 tonnes de munitions, environ 670 militaires, un poste de commandement, un dépôt d’armements et quatre autres quartiers de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), selon un nouveau bilan de la Défense russe. Deux groupes de sabotage et de reconnaissance ont en outre été pris pour cibles.

Les forces armées ukrainiennes ont perdu approximativement 670 militaires, rapporte le 30 avril le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.

Plus de 480 soldats, dont des mercenaires, ont été tués sur l’axe de Donetsk, en proie à des combats intenses, notamment à Artiomovsk (Bakhmout). Près de 280 soldats ont été blessés après une attaque au missile à Konstantinovka, dans la République populaire de Donetsk.

Les troupes d’assaut ont libéré quatre quartiers supplémentaires dans la partie ouest de la ville.

Les forces de Kiev ont également perdu jusqu’à 85 militaires sur l’axe de Koupiansk, et jusqu’à 30 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié.

Enfin, jusqu’à 65 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et plus de 10 autres sur l’axe de Kherson.

Deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été mis en échec dans la région de Kharkov.

Selon la Défense, un poste de commandement des forces ukrainiennes a été anéanti dans la République populaire de Lougansk.

Un dépôt de réparation de matériel militaire et d’armements a aussi été détruit dans la région de Soumy.

Armements mis hors service

Jusqu’à 200 tonnes de munitions de l’armée de Kiev ont été détruites à la suite d’une frappe près de Kramatorsk, dans la République populaire de Donetsk. Un entrepôt de munitions a été éliminé dans la République populaire de Lougansk.

L’armée russe a aussi intercepté sept projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine et d’Ouragan, et a abattu quatre drones.

Parmi les obusiers mis hors service figurent deux D-20, deux D-30, deux Msta-B et un canon automoteur Gvozdika.

Un radar de contrebatterie AN/TPQ-36 de fabrication américaine a aussi été anéanti.

Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 82 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 115 zones.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 413 avions, 230 hélicoptères et 3.905 drones. Elle a détruit 421 systèmes de défense sol-air, 8.920 chars et autres blindés, 1.095 lance-roquettes multiples, 4.695 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 9.882 autres équipements militaires.

Source: Sputnik